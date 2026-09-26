Trump urge a Zelenski y a Putin a poner fin a la guerra antes del invierno

Guardar

Washington, 26 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este sábado a los mandatarios de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y expresó su deseo de que sea antes del "duro invierno".

"Sí. Hablé mucho con él (Zelenski), y él está de acuerdo, y Putin también está de acuerdo. Algún día, con suerte en un futuro no muy lejano, ojalá antes del duro invierno, llegarán a un acuerdo", declaró a la prensa al ser preguntado por la reunión que mantuvo el martes en Nueva York con el presidente ucraniano.

PUBLICIDAD

"Estoy de acuerdo con Zelenski en muchos temas diferentes. Pero ¿sabes qué quiero que haga? Cerrar un trato. Quiero que cierre un acuerdo con Putin y que Putin cierre un acuerdo con él", agregó.

Durante su reunión, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Zelenski expresó su deseo de poder poner fin a la guerra antes del invierno y pidió la ayuda del inquilino de la Casa Blanca.

Tras el encuentro, el mandatario ucraniano confirmó que su país recibió el permiso de Trump para fabricar por su cuenta los misiles necesarios para los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses Patriot, capaces de derribar misiles balísticos rusos.

Ucrania sufre un grave déficit de misiles interceptores para los Patriot con los que ya cuenta su Ejército, lo que la hace especialmente vulnerable a los ataques aéreos rusos contra objetivos militares y civiles en su territorio.

Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, denunció durante una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también en Nueva York, que los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa son la causa de "la desestabilización de los mercados".

PUBLICIDAD

Ucrania ha atacado desde finales de junio una treintena de refinerías rusas, lo que ha reducido en gran medida la capacidad de procesamiento y exportación de Rusia hasta niveles no vistos en más de veinte años.

Rubio comentó en una posterior rueda de prensa que Washington "intentará" que ambos bandos alcancen un acuerdo para cesar los bombardeos contra sus respectivas infraestructuras energéticas. EFE

(foto)