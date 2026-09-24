Costa pide a Irán la "restauración total" de la navegación en Ormuz y que "retome su cooperación" con el OIEA

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reclamado al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, la "restauración total" de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y que "retome su cooperación" con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), en un encuentro "franco" en Nueva York en los márgenes de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Costa, que ha recalcado en redes sociales que su conversación con Pezeshkian ha sido "sustancial", ha subrayado que "el diálogo es la única vía para resolver los conflictos y garantizar una paz duradera en la región". "Pedí que cesaran los ataques de Irán contra sus vecinos y que se restableciera plenamente la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", ha desvelado.

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Así, ha reseñado que también solicitó a Teherán que "retome su cooperación" con el OIEA, dañada a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país --que desató un conflicto que es fuente también las afectaciones a la navegación en el estrecho de Ormuz--, al tiempo que ha destacado que "la Unión Europea está dispuesta a apoyar todos los esfuerzos diplomáticos en marcha".

Por su parte, Pezeshkian ha argumentado durante su encuentro con Costa que "la interferencia de los gobiernos occidentales ha afectado a la seguridad de todo el mundo" y ha esgrimido que "si alguien busca la causa de los últimos acontecimientos, debe prestar atención al comportamiento de los gobiernos occidentales", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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"Esperamos que los países europeos reconsideren su postura y mantengan su independencia. En la reciente guerra, observamos inacción por parte de algunos países, pero no vimos neutralidad", ha sostenido el mandatario iraní, que ha criticado además que estos países "estén a la sombra de las acciones hostiles de Estados Unidos".

En este sentido, ha apuntado que "las acciones de los europeos en la activación del mecanismo 'snapback' --de reactivación de sanciones suspendidas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015-- y en el Plan de Acción Integral Conjunto --nombre oficial del citado pacto-- ha causado que "hayan quedado apartados del ciclo de influencia en los acontecimientos internacionales".

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Pezeshkian ha hecho así referencia a la postura adoptada ante la crisis abierta en el seno del acuerdo nuclear de 2015 a raíz de la decisión de Donald Trump de sacar unilateralmente al país del pacto en 2018, durante su primer mandato en la Casa Blanca, un hecho que llevó a Teherán a reducir sus compromisos con el cumplimiento del documento, algo que desató críticas de los socios de Washington.

Las tensiones en torno al programa nuclear iraní, argumento usado por Israel y Estados Unidos para sus últimas ofensivas de junio de 2025 y febrero de 2026, han repuntado a raíz del citado conflicto, aún abierto dado que las negociaciones están estancadas desde el alto el fuego de abril, sin un acuerdo de paz. De hecho, la Junta de Gobernadores del OIEA aprobó recientemente llevar por primera vez en dos décadas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el programa nuclear de Teherán.

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