Madrid acoge este viernes actividades por la Noche Europea de Investigadores, con ferias, talleres y retos científicos

26/09/2025 Universidad de Oviedo en las horas previas a la Noche Europea de los Investigadores ESPAÑA EUROPA ASTURIAS SOCIEDAD

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La Comunidad de Madrid acogerá este viernes decenas de actividades con motivo de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, una iniciativa promovida por la Comisión Europea que se celebra simultáneamente en cerca de 400 ciudades europeas y que busca acercar la ciencia y la investigación a la ciudadanía.

En Madrid, los diez centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) situados en el Campus de Cantoblanco participarán en un evento multitudinario en el Espacio Fundación Telefónica, bajo el título 'El CSIC te llama esta noche'. Además, los centros del CSIC en el Campus de Moncloa organizarán una feria científica.

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La programación madrileña se completará con actividades en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales y el Instituto Español de Oceanografía, que ofrecerán al público yincanas, retos, acampadas nocturnas, talleres y recorridos relacionados con la ciencia, el patrimonio y el medio ambiente.

También el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se suma a la jornada con una actividad divulgativa en su Campus de Majadahonda, basada en un circuito científico que permitirá conocer distintas líneas de investigación del organismo.

El recorrido incluirá paradas dedicadas al estudio de microorganismos, las tecnologías de imagen biomédica, los modelos alternativos de investigación y las resistencias antibióticas, entre otros ámbitos.

Asimismo, la Universidad CEU San Pablo celebrará los días 25 y 26 de septiembre un programa de 24 actividades de divulgación científica en sus campus de Moncloa y Montepríncipe, impulsadas por investigadores de sus cinco facultades y la Escuela Politécnica Superior.

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Las propuestas abordarán ámbitos como la medicina, la farmacia, la genética, la economía, el derecho, la comunicación, la arquitectura, la ingeniería, la sostenibilidad, el patrimonio y la inteligencia artificial, con actividades de carácter práctico y participativo.

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras está promovida por la Comisión Europea en el marco de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte Europa y se celebra desde 2005 el último viernes de septiembre.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades participa en la iniciativa a través de sus organismos públicos de investigación, con actividades gratuitas y dirigidas a todos los públicos para dar a conocer la labor del personal investigador y su impacto en la vida cotidiana.

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INICIATIVAS A NIVEL NACIONAL

En el conjunto de España, el CSIC ha organizado más de 200 actividades en diez comunidades autónomas. La programación incluye propuestas de divulgación científica en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares, además de la participación del organismo en Roma.

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Entre las actividades figuran talleres sobre regeneración de suelos y energía solar en Almería, propuestas relacionadas con las medusas en Cádiz, encuentros sobre el impacto de los alquileres turísticos en Córdoba y actividades sobre biodiversidad y Doñana en Sevilla.

Por su parte, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) participa en Andalucía con actividades sobre las aplicaciones de la energía solar y su contribución a la regeneración de aguas residuales. La Plataforma Solar de Almería también llevará a cabo actividades en institutos de la zona relacionadas con la calidad del agua.

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La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a través del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), participará asimismo en distintas actividades, entre ellas las organizadas en Galicia dentro de la iniciativa 'G-NIGHT'.

En A Coruña, el MUNCYT colaborará en dos talleres sobre electricidad, movimiento, matemáticas, física, química y biología aplicadas al estudio del cuerpo humano y el rendimiento deportivo.

Además, la FECYT ha respaldado distintas iniciativas vinculadas a la Noche Europea de los Investigadores a través de su Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación 2025.

La programación incluye también actividades impulsadas por Unidades de Cultura Científica y de la Innovación de centros de investigación y universidades de todo el país.

El objetivo de la iniciativa es acercar la investigación a la sociedad y mostrar, mediante actividades participativas y divulgativas, cómo el trabajo científico tiene aplicaciones en ámbitos de la vida cotidiana, la salud, el medio ambiente, la tecnología y la innovación.

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