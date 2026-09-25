Última hora sobre la condena de Daniel Sancho. La Justicia tailandesa mantiene la cadena perpetua

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La Justicia tailandesa se ha pronunciado sobre la condena de Daniel Sancho y ya ha emitido su veredicto tras el recurso de apelación interpuesto por la defensa del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo contra la sentencia de primera instancia que condenó en agosto de 2024 al español a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en la isla de Ko Phangan el 2 de agosto de 2023.

El Tribunal Provincial de Samui ha hecho público su veredicto este viernes y, a puerta cerrada y con la presencia de Daniel por videollamada desde la cárcel de Surat Thani donde cumple condena, ha ratificado en torno a las 5.00 hora española su cadena perpetua tras rechazar la apelación presentada por Marcos García Montes y su equipo en abril de 2025, buscando una reducción en la pena o la repetición del juicio para intentar demostrar que no se trató de un asesinato premeditado sino de un homicio accidental fruto de una pelea con el cirujano colombiano durante las vacaciones que ambos estaban disfrutando en la isla tailandesa.

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Será el próximo 7 de ocubre cuando la Justicia del país asiático se pronunciará públicamente sobre la petición de pena de muerte que ha solicitado la defensa de Edwin Arrieta -encabezada por el abogado Juango Ospina-, así como un aumento de la cantidad de 119.000 euros de indemnización que el juez dictó en primera instancia y que la famiia Arrieta considera insuficiente.

Tras comunicarse el fallo del Tribunal de Apelaciones, Europa Press ha podido hablar con Ramón Chipirrás, uno de los representantes legales de Daniel, y además de aclarar que "se han desestimado los recursos tanto de nuestra parte como de la contraria", ha reconocido que ahora la defensa tiene que acceder al texto completo de la resolución para traducirlo y analizar en qué se apoya judicialmente dicha resolución para valorar los siguientes pasos a dar.

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Y es que lejos de rendirse, todavía podrían apelar al Tribunal Supremo de Tailandia y, si la sentencia también fuese desfavorable para el hijo de Rodolfo, podrían intentar agotar todas las vías disponibles pidiendo incluso clemencia al Rey del país, Maha Vajiralongkorn, Rama X, para obtener el perdón real y una reducción de la condena a cadena perpetua.