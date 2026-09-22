Una contraofensiva de Ucrania frustra los planes rusos de tomar bastiones clave en Donetsk

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 22 sep (EFE).- La contraofensiva ucraniana en curso cerca de Limán está frustrando los planes rusos de hacerse con el control de toda la región de Donetsk y sus bastiones clave, Sloviansk y Kramatorsk, mientras que la situación de Ucrania en el frente parece seguir mejorando.

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La localidad de Shandrigolove, situada al norte de Limán, se ha convertido en la última conquista de las fuerzas ucranianas, según informó el martes su 66.ª Brigada, mientras el ejército de Kiev seguía revelando más detalles de la operación tras meses de silencio.

Según el Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, el contraataque logró recuperar más de 40 kilómetros cuadrados de territorio en esta zona durante la segunda fase de la ofensiva, bautizada como 'Vivaldi' en honor al compositor italiano, conocido sobre todo por su obra 'Las cuatro estaciones'.

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Hasta la fecha se han recuperado más de 125 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, aunque la importancia de la operación va más allá de las cifras, según declaró la semana pasada el comandante del Cuerpo, el general Andrí Biletski.

Biletski señaló que las fuerzas rusas en la zona amenazaban con rodear Sloviansk y Kramatorsk desde el norte. La operación ucraniana ha frustrado este plan al "derrotar y destruir" al grupo ruso del norte, afirmó el general.

Esto sitúa a las fuerzas ucranianas en la mejor posición de los últimos años, señala el analista militar Oleksandr Kovalenko en un análisis para el Grupo de Resistencia Informativa.

"Las tropas rusas son incapaces de llevar a cabo ofensivas a gran escala para romper las defensas. Además, están perdiendo no solo decenas, sino cientos de kilómetros cuadrados de territorio, volviendo a las posiciones que ocupaban en otoño de 2022", explica Kovalenko, y afirma que Rusia "está empezando a perder la iniciativa" en el este de Ucrania.

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Esto contrasta con las afirmaciones de Moscú de principios de septiembre en cuanto a la captura de Sviatoguirsk, una ciudad al noroeste de Limán, que en realidad se encuentra bajo control ucraniano y a unos 14 kilómetros de la línea del frente, según el mapa del campo de batalla elaborado por la plataforma analítica DeepState.

Según Kovalenko e insinuaciones de Biletski, pronto se anunciarán más avances, ya que las fuerzas ucranianas están atacando al enemigo al sur de Limán, entre Yampil y Nikíforivka.

Aunque el Ejército ucraniano sufre una escasez de infantería, su creciente robotización lo compensa parcialmente y ha sido clave para los avances cerca de Limán.

Según el Tercer Cuerpo, los drones interrumpieron las líneas de mando y comunicación de Rusia, así como su logística, en la zona, mientras que las defensas aéreas impidieron que los drones rusos detectaran y contrarrestaran la ofensiva.

Los drones terrestres ucranianos permiten realizar entre el 80 % y el 90 % de los desplazamientos de abastecimiento y evacuación, y también han sido transportados a la retaguardia rusa por drones aéreos para atacar en esa zona.

La unidad afirma que las acciones bien coordinadas de los drones y la infantería permitieron a las fuerzas ucranianas sorprender a las tropas rusas al norte de Limán.

Al mismo tiempo, las fuerzas rusas mantienen la presión en otras zonas de Donetsk, incluida Dobropilia, donde un soldado ucraniano se enfrenta a seis rusos, según el general Denís Prokopenko, jefe de otro grupo de fuerzas ucranianas en la región.

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Prokopenko advierte de que las fuerzas rusas están acumulando vehículos blindados y preparándose para lanzar grandes ataques, aunque asegura que la defensa organizada de Ucrania no permitirá que esos intentos tengan éxito.

Actualmente, Ucrania controla alrededor del 20 % de la región de Donetsk.

El aumento previsto de la movilización en Rusia no se traducirá en los avances del ejército invasor en esa zona, afirmó Biletski, y señaló que solo llevará a un mayor número de bajas en sus filas, ya que el uso de drones sigue siendo decisivo en el campo de batalla.

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Oficialmente, Kiev estima las bajas rusas en más de 40.000 al mes, cifra ligeramente superior al número mensual de nuevos reclutas de Moscú.

Para mantener una tendencia positiva, las fuerzas ucranianas necesitan conservar la financiación y el apoyo desde la retaguardia, según los analistas, que señalan que Rusia seguirá intentando debilitar la economía y las infraestructuras ucranianas con ataques con misiles y drones.

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"Simplemente seguimos haciendo nuestro trabajo", declaró a EFE Serguí Vashchuk, oficial del 413.º regimiento de vehículos no tripulados 'Raid'.

"Nuestras unidades no solo repelen los ataques rusos en el frente, sino que también llevan a cabo con éxito ataques con drones en lo más profundo del territorio ruso", señaló. EFE