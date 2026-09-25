Agencias

Medio siglo del nacimiento de U2

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Madrid, 25 sep (EFE).- La mítica banda irlandesa U2 nació tal día como hoy en 1976 en la cocina de la casa de Larry Mullen. El grupo de rock es uno de los más conocidos y aclamados de la historia. Entre sus éxitos está el álbum de 1987 'The Joshua Tree', con el que alcanzaron por primera vez el número 1 de las listas estadounidenses, y que incluía su éxito 'With or Without You'. A lo largo de su trayectoria la banda ha conseguido 22 premios Grammy y 46 nominaciones, además de una legión de seguidores que medio siglo después siguen disfrutando de su música.

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