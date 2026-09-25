Viernes, 25 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 25 sep (EFE).-

París.- El papa León XIV inicia su viaje a Francia con una reunión con el presidente Emmanuel Macron y, posteriormente, pronunciará su primer discurso con representantes de las instituciones, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

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(Vídeo)(Foto)(Directo)

Koh Samui (Tailandia).- El Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia) comunicó este viernes que se desestiman las apelaciones y se mantiene la sentencia de primera instancia que condenó a cadena perpetua a Daniel Sancho, español acusado de asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, según un comunicado de las autoridades judiciales al que tuvo acceso EFE.

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(Vídeo)(Foto)(Informe a cámara)(Audio)

Washington.- El presidente de China, Xi Jinping, pone fin a su viaje a Washington con una visita junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a los Archivos Nacionales de Estados Unidos, que custodian la Constitución y la Declaración de Independencia del país.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda este viernes, en el marco de la Asamblea General, la situación mundial de los refugiados, con millones de personas desplazadas por guerras y conflictos.

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Naciones Unidas.- La Asamblea General de Naciones Unidas prosigue con las intervenciones de los primeros ministros de países de Oriente Medio, como Líbano, Irak y Pakistán, con el telón de fondo de los distintos conflictos que afectan a la región.

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París.- El papa visita la sede de la UNESCO, donde está previsto un discurso sobre la oportunidades y los peligros de la inteligencia artificial, uno de los pilares de su pontificado y tema de su primera encíclica.

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París.- Las campanas de las iglesias de toda Francia repicarán durante siete minutos este viernes a las 10:00 para marcar la llegada del papa León XIV al país, en un gesto destinado a involucrar a los fieles en el inicio de su visita, y que EFE seguirá desde la Basílica de Sacre-Coeur, desde cuya colina se divisa París.

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París.- El papa León XIV recorre en su papamóvil 2,5 kilómetros por el centro de París, entre el bulevar de Montparnasse y la plaza de Saint-Michel.

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París.- El papa León XIV encabeza la Celebración de las Vísperas en la Catedral de Notre-Dame.

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París.- El papa León XIV celebra una vigilia de oración en el Estadio de Saint-Denis con 80.000 jóvenes.

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Caracas.- Culmina la segunda ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición tras abordar en mesas técnicas la libertad de expresión, el derecho a la información y reunirse con distintos sectores de la sociedad en el marco del plan de transición que impulsa Estados Unidos.

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Brasilia.- A pocos días de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta al rechazo consolidado del electorado evangélico, sector que representa cerca del 27 % del padrón y se ha mostrado resistente a los acercamientos y guiños del candidato a la reelección.

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Santa Marta (Colombia).- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofrece unas declaraciones a los medios desde Santa Marta, la ciudad turística sobre la que un grupo paramilitar desató la violencia a raíz de la muerte de uno de sus cabecillas en una operación de la Fuerza Pública.

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Miami (EE.UU.).- Líderes de los demócratas en el Congreso estadounidense viajan a Miami para hacer una campaña entre los hispanos mientras perciben, de acuerdo a nuevas encuestas, una creciente oportunidad para recuperar el voto latino en Florida, ahora un bastión republicano.

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Rabat.- Apenas dos días después de las elecciones que han dado el triunfo al PAM, el partido más próximo al Palacio real, el Frente marroquí de Apoyo a Palestina convoca movilizaciones en Rabat contra el reciente acuerdo alcanzado entre Marruecos e Israel para escalar el nivel de sus relaciones diplomáticas.

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Ciudad de Guatemala.- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala presenta este viernes un informe sobre los resultados del plan de persecución penal alcanzados en los primeros cuatro meses de gestión del fiscal general, Gabriel García Luna, al frente del ente investigador.

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Batoulie (Líbano).- El bullicio de los niños en un patio de una escuela libanesa cercana a la zona ocupada por Israel en el sur de Líbano se escucha por encima de los cañonazos de la artillera israelí: El curso arranca con los cristales rotos, sin agua corriente y con un desánimo cada vez mayor entre los alumnos por seguir estudiando.

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Montevideo.- Bajo la consigna 'Vivir con dignidad, existir con orgullo', se lleva a cabo en Montevideo la marcha por la diversidad de los colectivos LGTBI de Uruguay.

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Nagare (Japón).- Las autoridades japonesas informaron este viernes de que subió a 12 el balance de víctimas mortales por el paso del tifón Dujuan por el archipiélago, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate de desaparecidos.

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Kuala Lumpur.- El abogado Shafee Abdullah, quien representó al ex primer ministro de Malasia Najib Razak, ofreció este viernes una rueda de prensa para informar que "hasta el día de hoy" Najib no ha recibido la carta que le permitiría cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario hasta el 23 de agosto de 2028, tras el "perdón parcial" del rey de Malasia.

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Quito.- En lo profundo de la selva amazónica de Ecuador, la comunidad indígena de Sharamentsa -de escasos cien habitantes- busca situar al país a la vanguardia de la conservación tecnológica intercultural, como operadora del primer observatorio amazónico de biodiversidad.

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Ciudad de México.- El director mexicano Alejandro Iñárritu celebra en Ciudad de México el estreno de ‘Digger’, junto al actor Tom Cruise, quien encarna al protagonista, un magnate estadounidense con el poder de provocar un desastre ecológico.

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San Sebastián (España).- En la víspera de conocerse el palmarés, la brasileña 'Las disculpas de Vicentina', de Gabriel Martins, cierra la competición de la 74 edición del Festival de San Sebastián, en una jornada en la que la sección Horizontes Latinos acaba también sus proyecciones con la paraguaya 'Narciso' y la chilena 'La perra'.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La cantante estadounidense Taylor Swift lanza un nuevo sencillo titulado 'Patient Zero'.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El cine de terror deja las salas y se instala en el Museo de la Academia de Hollywood con 'The Horror Show', una exhibición inmersiva que recorre más de cien años de historia y explora las razones detrás de la fascinación por este género.

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Roma.- El movimiento Slow Food celebra sus 40 años en Italia en la decimosexta edición de Terra Madre Salone del Gusto, un gran evento internacional en Turín dedicado a las políticas alimentarias que reúne a más de 1.500 delegados de 120 países.

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Londres.- Las selecciones de Inglaterra y España afinan este viernes su puesta a punto para el debut de ambas en la Liga de Naciones, este sábado en Londres. La vigente campeona del mundo se entrena las 11.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de viajar a la capital inglesa, donde Luis de la Fuente ofrece una rueda de prensa oficial en el estadio Wembley a las 21.00 CET.

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Roma.- La selección italiana de fútbol se estrena en el Estadio Olímpico de Roma en la Liga de Naciones contra Bélgica, después de la crisis tras no clasificar al Mundial por tercera vez consecutiva y con el regreso de Roberto Mancini al banquillo de la “Azzurra”.

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cdp/aca/EFE

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