El Reino Unido advierte a Irán que no tolerará "actividad hostil" en suelo británico

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Londres, 25 sep (EFE).- El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, dijo a su homólogo iraní, Abás Araqchí, que el Reino Unido no tolerará "intimidación, amenazas ni actividad hostil en suelo británico", durante una reunión entre ambos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El jefe del Foreign Office reiteró la determinación de su Gobierno de "combatir la amenaza de grupos vinculados a Irán" que supuestamente operan en el país, y a los que se atribuyen ataques contra varios objetivos, entre ellos la comunidad judía.

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Los servicios de inteligencia británicos consideran que el incendio provocado el pasado marzo de cuatro ambulancias de la organización hebrea Hatzola en un barrio del norte de Londres, que no causó heridos, fue orquestado por una entidad vinculada a Irán.

También se atribuyen a estos agentes proiraníes otros sucesos, como, según publicó la prensa en agosto, un ciberataque a una central eléctrica cuya ubicación no se reveló.

De acuerdo con el comunicado difundido tras la reunión, Miliband trasladó además a Araqchí el mensaje de que "Irán debe optar por la desescalada y la diplomacia en lugar de prolongar la guerra" en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

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"Subrayó la importancia de restablecer la libertad de navegación y reabrir plenamente el estrecho de Ormuz y señaló el impacto que la persistencia de las interrupciones tiene sobre la seguridad mundial y la estabilidad económica", indica la nota.

Durante la cita bilateral, Miliband pidió asimismo la liberación de la pareja británica Craig y Lindsay Foreman, detenidos por las autoridades iraníes en enero de 2025 cuando atravesaban el país en motocicleta y que cumplen condena por presunto espionaje en la prisión de Evin, en Teherán. EFE

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