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Guía para visitar WorldSkills Shanghai 2026

PR Newswire

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SHANGHAI, 25 de septiembre de 2026

SHANGHAI, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia publicada originalmente por spanish.shanghai.gov.cn

WorldSkills Shanghai 2026 se inauguró el 22 de septiembre. Las pruebas de las distintas disciplinas se llevan a cabo del 23 al 26 de septiembre en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghai), o NECC (por sus siglas en inglés).

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¿Qué hay en el NECC?

En este recinto se celebran tres eventos importantes de WorldSkills.

La 48ª edición de la Competición WorldSkills: El evento reúne a 1.385 competidores de 68 países y regiones para competir en 64 disciplinas distribuidas en seis sectores. Las pruebas están distribuidas en ocho pabellones: 1.1H, 1.2H, 2.1H, 3H, 4.1H, 5.1H, 6.1H y 6.2H.

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Conferencia WorldSkills 2026: La conferencia se lleva a cabo en el pabellón 4.2H del 23 al 25 de septiembre, y reúne a responsables de políticas, funcionarios gubernamentales, líderes de la industria, educadores y jóvenes para debatir sobre la educación y la formación técnica y profesional, así como sobre el desarrollo de habilidades.

Exposición WorldSkills Shanghai 2026: La exposición se celebra del 23 al 26 de septiembre y tiene como sede principal el pabellón 5.2H. Los visitantes pueden ver demostraciones de habilidades, participar en actividades prácticas y recorrer exposiciones temáticas.

Consejo: Elija los pabellones correspondientes a las disciplinas que le interesen y luego diríjase al 5.2H para disfrutar de las actividades de la exposición.

Dónde encontrar las 64 disciplinas

1. Tecnología de manufactura e ingeniería

Pabellón 1.2H

SoldaduraIngeniería mecánica CADTecnología de diseño industrialIntegración de sistemas robóticosTecnología optoelectrónicaElectrónica

Pabellón 3H

Mecánica industrialControl industrialTecnología del aguaEnergías renovablesMecatrónicaIndustria 4.0

Pabellón 5.1H

Manufactura aditivaTorneado CNCFresado CNCTecnología de laboratorios químicosRobótica móvil autónoma

2. Tecnología de la información y la comunicación

Pabellón 4.1H

Computación en la nubePruebas de softwareCiberseguridad

Pabellón 6.2H

Desarrollo de aplicaciones móvilesDesarrollo de aplicaciones de softwareTecnologías webTI administración de sistemas en redInfraestructura de redes de TIC

3. Tecnología de la construcción y la edificación

Pabellón 1.1H

Sistemas de enlucido y paneles de yesoObras de construcción en concretoJardinería paisajísticaAlbañilería

Pabellón 1.2H

Tecnología de seguridad inteligente

Pabellón 2.1HAzulejos para paredes y pisosRefrigeración y aire acondicionadoPintura y decoraciónFontanería y calefacciónInstalaciones eléctricasConstrucción digital

Pabellón 6.2H

EbanisteríaCarpintería de tallerCarpintería de armar

4. Transporte y logística

Pabellón 3H

Mantenimiento de aeronavesTecnología del automóvilTecnología de vehículos ferroviarios

Pabellón 5.1H

Pintura del automóvilTecnología de vehículos pesadosReparación de carroceríaSistemas aéreos no tripulados

Pabellón 6.2H

Logística y transporte de carga

5. Artes creativas y moda

Pabellón 4.1H

Promoción comercial visualArte digital para videojuegos 3D

Pabellón 6.1H

Tecnología del diseño gráficoJoyeríaDiseño de medios digitales interactivosTecnología de la modaFloristería

6. Servicios sociales y personales

Pabellón 4.1H

CocinaPanaderíaPastelería y confiteríaServicio de restaurante

Pabellón 6.1H

PeluqueríaEstéticaVentas minoristasAtención sociosanitariaPrótesis dentalesRecepción hotelera

Consejo: Puede acceder a una lista bilingüe completa de las 64 disciplinas y al mapa de la competencia escaneando los códigos QR en el recinto.

Las actividades "Try-a-Skill" (Probar una habilidad) también están disponibles en todos los pabellones donde se celebran las pruebas. Consulte la aplicación oficial de WorldSkills Shanghai 2026 o los miniprogramas del evento para conocer dónde se encuentran y consultar los detalles de cada actividad.

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Consulte el horario antes de visitar el evento

No todas las pruebas y actividades se desarrollan durante toda la jornada.

El público puede asistir a las pruebas del 23 al 26 de septiembre:

El 23 de septiembre: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.Del 24 al 26 de septiembre: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La hora límite de ingreso es a las 4:00 p.m. todos los días.

Haga clic en el siguiente enlace para leer el artículo original:

https://spanish.shanghai.gov.cn/sp-WorldSkillsServicesGuides/20260924/79523b4936574f2cb203dde01f69960d.html

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/guia-para-visitar-worldskills-shanghai-2026-302890095.html

FUENTE english.shanghai.gov.cn