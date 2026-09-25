Filipinas indulta a Mary Jane Veloso, la rea que se salvó de ser ejecutada en Indonesia

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Manila, 25 sep (EFE).- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció este viernes el indulto completo para Mary Jane Veloso, quien fue repatriada en 2024 tras pasar casi 15 años en el corredor de la muerte en Indonesia por narcotráfico y que en 2015 se salvó de ser ejecutada en el último momento, indicaron sus abogados.

La Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL), el equipo legal que representa a Veloso, celebró en un comunicado la medida de gracia, que describió como una decisión "muy esperada" que da un "alivio inmenso" a la mujer y a su familia.

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"La historia de Mary Jane es una de valentía y resiliencia extraordinaria", señalaron los abogados en el texto colgado en sus redes sociales donde definieron a la filipina como una víctima de tráfico de personas que "nunca perdió la esperanza" y quien se convirtió en símbolo de los migrantes filipinos.

El mensaje de los letrados llega horas después de que Marcos Jr., durante un viaje a la provincia de Samar Oriental -este del país-, dijera hoy al ser consultado sobre la situación de Veloso por una periodista local que "ya firmó" el indulto el jueves.

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Bajo las leyes filipinas, el indulto completo supone "la remisión total, incondicional e irrevocable de la pena y el restablecimiento de los derechos civiles de la persona".

Veloso, de 41 años, podrá salir de prisión tras pasar más de una década y media entre rejas, primero en cárceles indonesias y, desde diciembre de 2024, en una prisión de su país, a donde fue trasladada gracias a un acuerdo bilateral entre Manila y Yakarta.

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La filipina fue detenida en Indonesia en 2010 por transportar 2,6 kilos de heroína en su maleta, un delito por el que fue condenada a muerte ese mismo año, aunque la mujer siempre alegó que fue víctima de un engaño y que transportó las drogas sin su conocimiento.

La mujer, de 25 años por ese entonces, esperaba trabajar en Indonesia como empleada del hogar por intermediación de una compatriota, Maria Kristina Sergio, quien le dio una maleta con heroína oculta en su interior, según denunció Veloso en su momento.

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Veloso debía ser fusilada en 2015 junto con otros ocho reos condenados por narcotráfico, pero salvó la vida en el último momento después de que la mujer que la contrató para transportar droga se entregara a la Policía en Filipinas.

Tras años de gestiones diplomáticas, Marcos anunció en noviembre de 2024 su repatriación gracias a un acuerdo con Yakarta, y Veloso regresó a Filipinas en diciembre de ese año para seguir cumpliendo su condena, ya que no había recibido el perdón de Indonesia. EFE

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