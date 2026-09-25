Cerati regresa a los escenarios en Madrid con el espectáculo 'Ecos' de Soda Stereo

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Brenda Guadalupe Hernández

Madrid, 25 sep (EFE).- El músico argentino Gustavo Cerati volvió este jueves a los escenarios en Madrid, en esta ocasión con un espectáculo holográfico junto a Soda Stereo en la gira ECOS.

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Con Charly Alberti a la batería y Zeta Bosio en el bajo, la legendaria banda de rock tocó una vez más junto a Cerati en un evento que reunió la música en vivo con un avatar virtual del cantante.

La noche arrancó en el Movistar Arena con 'Ecos', tema que da nombre al concierto y que sintetiza el espíritu del proyecto: una experiencia que echa mano de la imagen de Cerati, material de archivo videográfico, audios de conciertos y la recreación hiperrealista de la figura del vocalista mediante inteligencia artificial, desarrollada con el respaldo de la familia Cerati y el diseño audiovisual de Nicolás Bernaudo.

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“La espera terminó” fueron algunas de las palabras que la proyección del músico dirigió al público madrileño, que reaccionó con asombro y ovaciones doce años después de la muerte del artista.

“Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soda donde ustedes son los protagonistas”, comentó Zeta Bosio antes de interpretar 'En el séptimo día' ante sus admiradores, que respondieron con el clásico cántico de “olé, olé, olé, Soda, Soda”.

“Si no supiera que está muerto pensaría que sí es él”, comentó a EFE Víctor Emilio, fanático de la agrupación que vivió esta noche su primer concierto de la banda argentina.

Sobre el escenario, el avatar de Gustavo saludó a sus compañeros, tocó la guitarra y bailó mientras interpretaba grandes éxitos como 'Persiana americana', 'En la ciudad de la furia' y 'Nada personal'.

Esas canciones se alternaron con audios de versiones en vivo de temas como 'Zoom' y 'Cuando pase el temblor', acompañados por proyecciones animadas.

Otra de las innovaciones tecnológicas fue la inclusión de gafas 3D que los asistentes se colocaron para disfrutar de pasajes conceptuales en piezas como ‘Primavera cero'.

“Es lo más espectacular que he visto en el último año, tenía la piel de gallina”, aseguró a EFE Aarón Aguilera, seguidor del trío.

La puesta en escena concluyó con una sorpresa: tras varios minutos de silencio, Zeta y Alberti reaparecieron detrás del público para interpretar el himno 'De música ligera', mientras en las pantallas se proyectaba un emotivo compilado de videos de Cerati en distintas etapas de su carrera.

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Es así como Gustavo Cerati, una de las figuras más influyentes del rock en español, cumplió la promesa de "me verás volver" gracias a la tecnología y al afecto de sus seguidores, quienes se entregaron durante dos horas a la fantasía de tener de nuevo a su ídolo frente a sus ojos. EFE

(foto)