Belén Esteban calienta su vuelta a televisión negando a Juls Janeiro: "Es mentira lo que cuenta"

25/09/2026 Belén Esteban EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES

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"Estoy un poco nerviosa, pero luego me siento y me tranquilizo. Va ser una entrevista de, como siempre he dicho, contar la verdad" ha confesado Belén Esteban en sus primeras palabras ante las cámaras de Europa Press después de confirmarse su vuelta a Mediaset tres años después del fin de 'Sálvame' en plena guerra mediática contra Julia Janeiro, a la que ha lanzado un zasca con recado a Jesulín de Ubrique, del que espera que de la cara por fin en lugar de 'parapetarse' detrás de la hija que tiene con María José Campanario: "Ellas no pintan nada en esto. El que tiene que contestar es el hombre invisible. Invisible porque está siempre escondido. Ellas no tiene que contestar; ss su hija y su padre, pero aquí la historia es de tres: del hombre invisible, de mi hija que es anónima y de Belén Esteban" ha expresado rotunda.

Poco después Telecinco ha emitido un 'scoop' de la entrevista de 'la patrona' en '¡De Viernes!' -que durará más de dos horas y que promete ser uno de los 'Belenazos' más impactantes en los 27 años que lleva en televisión- y, una Belén firme ha dejado claro que si el torero "quiere guerra va a haber guerra". "¿Por qué no cuenta la historia el hombre invisible?" ha insistido, asegurando que ahora que cuenta con la autorización expresa de Andrea Janeiro y su hija la ha animado a hablar, parece que no piensa callarse nada.

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Además, y aunque ha asegurado en varias ocasiones que no pretende entrar en conflicto con Juls, la 'princesa del pueblo' no ha dudado en desmentir que tenga relación con su hija como la influencer ha dejado entrever en sus declaraciones explicando que si no habla más es por respeto a Andrea a la que quiere un montón y a la que quiere proteger al ser anónima. "Qué pena que entre hermanas no se hablen, porque es mentira lo que cuenta Julia. No tiene relación con su hermana", ha desvelado la colaboradora, dejando a la hija de Campanario a los 'pies de los caballos'.

Un esperadísimo regreso a televisión para el que quedan solo unas horas y en el que, según ha adelantado 'Informalia', Belén podría estar arropada por su hija, ya que después de años alejada del foco mediático llevando una vida completamente anónima primero en Gran Bretaña y ahora en Estados Unidos, habría decidido entrar en escena y romper su silencio para apoyar a su madre interviniendo en directo en '¡De Viernes!'.

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A pesar de que existiría un preacuerdo con el programa, la web apunta que por el momento no se sabe si Andrea participará vía telefónica o por videollamada, y si se limitará a hablar con su progenitora o también responderá a las preguntas de los colaboradores, siendo así la primera vez que intervenga en televisión tras casi una década luchando por vivir al margen de la fama de sus padres.