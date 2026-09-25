El equipo legal en Tailandia de los Arrieta descarta volver a recurrir la sentencia

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Koh Samui (Tailandia), 25 sep (EFE).- El equipo legal en Tailandia de la familia del colombiano Edwin Arrieta, asesinado premeditadamente por el español Daniel Sancho en 2023, descartó este viernes volver a apelar la sentencia de cadena perpetua impuesta al acusado, después de que la Justicia haya decidido mantener la pena en el fallo sobre los recursos.

"Hasta aquí hemos llegado, por nuestra parte se acabó", dijo a EFE Metapon Suwancharen, abogado en Tailandia que representa a la familia de Arrieta, al salir de la lectura del fallo de las apelaciones en el Tribunal Provincial de Samui (sur).

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La corte celebró hoy una sesión para leer el fallo del Tribunal de Apelaciones de Phuket sobre los recursos de la familia de Arrieta y de la defensa de Sancho, presentados en 2024 y 2025, respectivamente: la parte del colombiano pedía elevar el castigo a pena de muerte y aumentar la indemnización, mientras la del español solicitaba repetir el juicio o una nueva vista.

El fallo mantuvo "íntegramente" la sentencia de primera instancia, según un comunicado judicial al que tuvo acceso EFE.

A las puertas de la corte de Samui, y sin aludir directamente al fallo por petición expresa del juez, Mettapon dijo a EFE que el equipo legal de los Arrieta no apelará una segunda vez, dando por concluido el proceso judicial antes de su llegada a la tercera y última instancia, el Tribunal Supremo.

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El abogado señaló que ellos "estaban satisfechos desde el principio", al considerar la cadena perpetua impuesta en primera instancia "adecuada" a los hechos cometidos. "En cuanto a la sentencia del Tribunal de Apelaciones, también estamos satisfechos", añadió.

Al ser preguntado por su opinión ante una eventual apelación por parte de los abogados de Sancho, que por ahora no han aclarado cómo procederán, Mettapon expresó que "no habría problema".

Daniel Sancho, hijo y nieto de los famosos actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento un año antes en la isla vecina de Phangan del cirujano plástico de 44 años Arrieta, oriundo de la población colombiana de Lorica.

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Sancho, ahora de 32 años, cumple condena en la prisión de Surat Thani (sur de Tailandia) y conoció a Arrieta en 2022 a través de la red social Instagram. Se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan.