Agencias

Kazajistán halla los últimos dos militares fallecidos en el Caspio y concluye búsqueda

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Astaná, 25 sep (EFE).- Kazajistán halló este viernes los cuerpos de los últimos dos militares kazajos que murieron la víspera durante unas maniobras navales de las Fuerzas Armadas de Kazajistán en el mar Caspio, y dio por concluida la operación de búsqueda y rescate.

"El Ministerio de Defensa informa del fin de la operación de búsqueda en el mar Caspio. Hoy, alrededor de la 09:15 hora local (04:14 GMT) fueron hallados durante los trabajos ininterrumpidos de búsqueda y rescate los cuerpos de dos militares que estaban desaparecidos", señaló el servicio de prensa de la dependencia.

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En total son 14 los muertos y tres los rescatados tras el accidente ocurrido el jueves, cuando esas 17 personas fueron arrastradas durante unas maniobras navales por la corriente, debido a un fuerte deterioro de las condiciones meteorológicas y al aumento de los vientos.

Defensa expresó sus "profundas y sinceras condolencias a los familiares y allegados de los militares fallecidos" y prometió ofrecerles toda la ayuda y apoyo material y psicológico.

A su vez, la Fiscalía de la nación centroasiática indicó que fueron identificados los funcionarios responsables del accidente, que son acusados de negligencia y de no garantizar las medidas de seguridad durante las maniobras.

También el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, expresó su pésame por el fallecimiento de los militares e instruyó a una comisión intergubernamental a tomar todas las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y brindar la asistencia necesaria a los familiares de los fallecidos.

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Además, Tokáyev declaró este viernes, 25 de septiembre, como día de luto por las víctimas del accidente. EFE

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