Fran Rivera, reconciliación sorpresa con su hermano Kiko en su peor momento con Cayetano: "Me has tocado el corazón"

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Kiko Rivera ha cumplido con su palabra y, tal y como prometió a sus hermanos por mensaje poco después de su 'asalto' a Cantora, ha entregado a Francisco Rivera parte de la herencia de su padre, Paquirri, que durante años tanto él como Cayetano reclamaron sin éxito a Isabel Pantoja. Después de que la tonadillera perdiera la finca por sus deudas económicas el dj entraba con su novia Lola García al que había sido el refugio de la tonadillera el pasado 17 de abril rompiendo la verja y, además de varios carros de caballos y un coche descapotable que habían pertenecido al malogrado torero, se llevaba varias cabezas de toros que colgaban en el salón del cortijo y que su progenitor había dejado en su testamento a sus tres hijos.

Poco después, como revelaba el propio Fran a las puertas de La Maestranza a principios de junio, Kiko se ponía en contacto con él después de años sin ningún tipo de relación para comunicarle que "ha conseguido coger las cabezas que había, ocho cabezas, y las va a repartir entre Cayetano, él y yo. Imaginaos, yo ya había perdido la esperanza y me ha escrito un mensaje muy cariñoso y la verdad es que dice mucho de él y ha sido un detalle" expresaba emocionado, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con el ex de Irene Rosales.

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Y dicho y hecho, Kiko ha entregado a su hermano mayor parte del legado de su padre. Coincidiendo con su comentadísimo enfrentamiento con Cayetano -sobre el que ninguno ha hablado abiertamente, aunque se especula con que el novio de Tamara Gorro estaría muy enfadado con Fran por no contar con él en la corrida Goyesca de Ronda a pesar de que sabía que su intención era cortarse definitivamente la coleta en esta plaza tan emblemática para su familia un año después de su retirada de los ruedos-, el padre de Tana Rivera y el hijo de Isabel Pantoja se han reenconrado y han sellado su reconciliación.

Así lo ha compartido un emocionado Francisco en redes sociales: "Gracias, Kiko. Después de años y de perder la ilusión de tener algo de papá, esto dice mucho y muy bueno de ti. Me has tocado el corazón y siempre lo voy a recordar. Estarán en un lugar especial. Papá hoy está más feliz", ha escrito en un post en el que incluye un selfie de ambos abrazados mirando sonrientes a la cámara junto a una pick-up en la que se ven las dos cabezas de toro de Paquirri que el dj ha dado a su hermano tal y como prometió.

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La incógnita ahora es saber si Kiko también ha entregado parte de la herencia de su padre a Cayetano -ausente en este reencuentro entre hermanos por su distanciamiento con Fran-, con el que siempre ha tenido una relación mucho más estrecha que con el marido de Lourdes Montes.