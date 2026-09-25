El índice de riesgo país de Argentina trepa a su mayor nivel en cinco meses

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 25 sep (EFE).- El índice de riesgo país de Argentina superó este viernes los 600 puntos básicos, su máximo nivel en cinco meses, en medio de un contexto global complicado y dudas entre los inversores sobre el programa económico del Gobierno del ultraliberal Javier Milei y el futuro político del país.

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El indicador elaborado por JP Morgan saltó este viernes 5,7 %, a 611 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde inicios de abril pasado.

El índice encadena diez jornadas consecutivas al alza y solo en lo que va del mes creció un 19,3 %.

El deterioro del contexto internacional y el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos han afectado a los activos financieros de los países emergentes, pero en el caso de Argentina se suman otros factores de la economía doméstica.

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"Los datos muestran que no es un shock externo, es un problema de falta de confianza en el Gobierno", sostuvo este viernes el economista Roberto Cachanosky.

Los bonos soberanos en dólares de Argentina llevan varias ruedas en terreno negativo y acumulan pérdidas de hasta el 8,5 % en lo que va de este mes.

El castigo se ha hecho notar especialmente este viernes, luego de que en la víspera se difundiera el dato oficial de la actividad económica de julio, con un sorpresivo hundimiento del 2,9 % con respecto a junio que ya hace prever otro trimestre negativo, tras el mal desempeño de la economía argentina durante el segundo trimestre del año.

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"Los indicadores iniciales sugieren que la actividad también se contrajo ligeramente en agosto, lo que plantea la posibilidad de una recesión técnica en el tercer trimestre", advirtió este viernes en un informe Mauricio Monge, economista senior para América Latina de la consultora británica Oxford Economics.

Los datos oficiales muestran severas caídas en sectores ligados al deprimido mercado doméstico, como la industria, el comercio y la construcción, sin señales a la vista de que el Gobierno de Milei ensaye alternativas para intentar mejorar el ingreso real de los hogares.

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A ello se suma lo que en el mercado llaman 'riesgo político', el temor de muchos inversores de que, por el fastidio de sectores de ingresos medios y el malestar de los segmentos más pobres de la población, Milei fracase o, al menos, tenga muchas dificultades para lograr la reelección en 2027.

"La política domina cada vez más la atención de los operadores del mercado, que también siguen de cerca la evolución de indicadores más vinculados con la micro. Esto obedece a que muchos sectores intensivos en mano de obra se ubican entre los más rezagados, y resultan claves para la evolución del humor social", observó este viernes el economista Gustavo Ber.

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Los temores a un 2027 agitado en términos políticos y sociales alimenta, a su vez, la desconfianza entre los inversores a que Argentina experimente dificultades para hacer frente a sus abultados compromisos de deuda el próximo año, pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha asegurado tener los recursos para garantizar los pagos.

Según Ber, los inversores reconocen los avances del Ejecutivo en la estabilización económica y los ambiciosos planes de inversión en sectores clave para los próximos años, "pero aún no muestran suficiente convicción para pasar de las palabras a la acción -comprar más activos financieros - y sacar al mercado de su apatía". EFE

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