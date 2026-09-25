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Macron no descarta volver a presentarse al Elíseo después de 2027: "Ya veremos"

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París, 25 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, no descarta la posibilidad de aspirar algún día a un tercer mandato, aunque afirma que dejará el cargo al término del actual, en mayo de 2027, como establece la Constitución francesa.

"Seamos claros: según nuestra Constitución, se pueden ejercer dos mandatos consecutivos. Por tanto, terminaré mi mandato el próximo mayo y los franceses elegirán a otra persona", dijo Macron en una entrevista con el medio estadounidense Variety durante la pasada Cumbre Lumière, celebrada el 7 de septiembre en Saint-Paul-de-Vence, en el sur de Francia.

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"Pero -añade- no descarto nada. Es bastante inusual volver, pero ya veremos. La vida es ingeniosa, a veces más que las películas", añadió riendo.

Variety compartió este viernes en sus redes sociales un fragmento de la entrevista y sus declaraciones fueron posteriormente recogidas por varios medios franceses.

La Constitución francesa establece que nadie puede ejercer más de dos mandatos presidenciales consecutivos. Macron, elegido por primera vez en 2017 y reelegido en 2022, no puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, que están convocadas el 18 de abril en primera vuelta y el 2 de mayo en segunda. EFE

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