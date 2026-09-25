Rescatan a 74 migrantes en las españolas islas Baleares que viajaban en cuatro pateras

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Palma (España), 25 sep (EFE).- Un total de 74 migrantes magrebíes fueron rescatados a lo largo de este viernes tras llegar a bordo de cuatro pateras a las costas de las españolas islas Baleares, situadas en el mar Mediterráneo: dos a la isla de Formentera, una a Cabrera y otra a Mallorca.

La primera embarcación precaria llevaba a 18 personas y fue localizada en la madrugada del viernes a seis millas al sur de Formentera, según informó la Delegación del Gobierno español en Baleares, mientras que la segunda fue avistada ya en tierra en la misma isla con 21 migrantes a bordo.

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Pocas horas después llegó otro grupo de 24 migrantes a la isla de Cabrera, que fue visto también en tierra.

La última patera de la jornada fue rescatada con 11 personas a bordo a 50 millas al sur de Mallorca, la isla de mayor tamaño del archipiélago.

En lo que va de año llegaron a las islas Baleares 342 pateras con 6.283 inmigrantes a bordo, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE