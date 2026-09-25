Camisetas exaltan 'peruanidad' de León XIV por su visita: "La papa y el papa son peruanos"

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Lima, 25 sep (EFE).- Camisetas que exaltan la 'peruanidad' del papa León XIV vuelven a venderse en los comercios de Lima a la espera de su regreso en noviembre al país, donde pasó más de 20 años de su vida pastoral y en el que adoptó la nacionalidad peruana.

Entre camisetas de Hello Kitty, simpáticas llamas y The Rolling Stones aparece en puestos de ropa de Lima la imagen del papa León XIV comiendo ceviche, junto a Machu Picchu o con mensajes que resaltan su identidad peruana, lo que significa que Perú ya se empieza a preparar ante la pronta visita del pontífice.

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León XIV, además de tener la nacionalidad estadounidense al haber nacido en Chicago, cuenta con la peruana, pues vivió en el país andino unas dos décadas, especialmente en el norte, donde fue obispo de Chiclayo ocho años, por lo que su viaje del 11 al 16 de noviembre entusiasma a muchos fieles.

El emporio comercial de Gamarra, uno de los centros de confecciones y venta de textiles más grande de Latinoamérica, situado en el distrito limeño de La Victoria, ya exhibe en camisetas numerosos diseños del papa y los vendedores aseguran que están recibiendo encargos.

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"Nos compran por cantidad, algunos para la venta y otros porque son fanáticos y esperan que venga el papa y estar con su polito (camiseta) y se sienta el ambiente peruano", explicó este viernes a EFE Melanie desde su puesto textil en la Galería Santa Rosa.

Los diseños, muchos de ellos generados con inteligencia artificial (IA), van desde el papa comiendo platos típicos peruanos como ceviche, chifles o anticuchos, tomando la popular gaseosa peruana Inca Kola, a imágenes suyas junto a la Catedral de Chiclayo, Machu Picchu o el Señor de los Milagros.

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"La papa y el papa son peruanos" reza una camiseta que muestra el rostro de Robert Prevost junto a patatas, originarias de Perú, próximo a otra que dice 'Un papá con alma peruana' y que muestra a León XIV junto a la bandera del país andino.

Melanie añade que el día anterior recibieron un pedido de 50 camisetas y resaltó que tanto los vendedores que compran al por mayor como los clientes particulares pueden también mandar sus propios diseños y su taller imprime las camisetas.

En un puesto cercano, Lucy detalla que tienen clientes de regiones que compran en Gamarra para luego venderlos en algunos de los puntos del país que León XIV va a visitar: Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El santo padre hará su primera gira por América Latina entre el 6 y 16 de noviembre para visitar Uruguay, Argentina y Perú.

En Perú pasará la mitad del tiempo, al estar del 11 al 16 de noviembre con intensa y apretada agenda para estar tanto en la costa del país como en la sierra andina y en la Amazonía.

León XIV llegará a Perú el 11 de noviembre y permanecerá en la capital hasta el 13, cuando visitará Chiclayo y puntos de la diócesis durante dos días, a continuación viajará unas horas a Cusco, en la sierra, y en el mismo día a Pucallpa, en la selva, y terminará su visita el lunes 16 con una misa multitudinaria.

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Será el sexto viaje internacional del papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril; a España, en junio; y a Francia en estos días, del 24 al 28 de septiembre. EFE

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