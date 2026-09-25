México retrasa el informe sobre nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa

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Ciudad de México, 25 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, postergó hasta el próximo lunes la presentación del informe actualizado sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, caso emblemático de la crisis de desaparecidos que vive el país, pese a que había anunciado que se daría a conocer antes del duodécimo aniversario de los hechos que se cumple este sábado.

Durante su conferencia de prensa matutina, desde el sureño estado de Tabasco, la mandataria explicó que la presentación del informe tuvo que postergarse al próximo lunes porque este viernes “había demasiadas actividades”.

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El reporte, que detallará nuevas líneas de investigación, detenciones y los elementos científicos que las sustentan, había sido anunciado desde el pasado 27 de agosto, antes de reunirse con madres y padres de los estudiantes, cuando Sheinbaum había pedido hacer pública la información sobre las nuevas líneas de investigación, una vez que los avances fueran explicados a las familias.

Tras aquel encuentro, el propio Gobierno informó que antes de la movilización por el aniversario presentaría el reporte con los avances y resultados más recientes de las investigaciones.

El compromiso fue reiterado el lunes, cuando la presidenta afirmó que el informe público “tiene que ser esta semana”.

Este viernes, Sheinbaum adelantó que el documento dará cuenta de la atención a los familiares, “el número de búsquedas que ha habido”, así como de “las nuevas detenciones que se han realizado y las razones de estas detenciones” y de los elementos científicos en los que se sustentan las nuevas líneas de investigación.

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Explicó que, desde el inicio de su Administración, las autoridades decidieron explorar vías de investigación que, a su juicio, no habían sido suficientemente agotadas, entre ellas un nuevo análisis de las comunicaciones telefónicas registradas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Decidimos desde que entramos (...) realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido a partir de información tanto del uso de los teléfonos en esa noche y madrugada, como de otras líneas de investigación que considerábamos que no habían sido suficientemente investigadas”, expuso.

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El informe será presentado conjuntamente por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum aseguró que las madres y los padres de los jóvenes ya conocen los avances y recordó que se reunió con ellos hace aproximadamente un mes.

“Nos vamos a seguir reuniendo con ellos y a seguir dando toda la información”, afirmó.

En agosto, el Gobierno mexicano informó que las nuevas investigaciones se concentran en cuatro líneas prioritarias, entre ellas el análisis de comunicaciones telefónicas, nuevas detenciones y la revisión de hechos y actores relacionados con la desaparición.

Las pesquisas derivaron recientemente en nuevas detenciones, entre ellas la del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, a quien la FGR investiga por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, mientras se dirigían a Ciudad de México para participar en las movilizaciones por el aniversario de la matanza estudiantil de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

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El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves de la historia reciente de México, continúa sin resolverse doce años después y hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres de los estudiantes. EFE

(foto)(video)