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ZTE y Antel completan la primera validación en Latinoamérica de la tecnología de red óptica pasiva (PON) simétrica de 50G

PR Newswire

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MONTEVIDEO, Uruguay, 24 de septiembre de 2026

MONTEVIDEO, Uruguay, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE, proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y las comunicaciones, y Antel, el mayor operador de telecomunicaciones de Uruguay, completaron la primera validación en Latinoamérica de la tecnología PON simétrica de 50G en la Antel Summit 2026.

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En esta prueba se logró la convergencia y la evolución de tres generaciones de PON (GPON, 10G PON y 50G PON), lo que ha puesto de manifiesto las capacidades de la tecnología de red óptica pasiva de 50G en cuanto a la evolución fluida de la red, la prestación de servicios a velocidad ultraalta y su futuro despliegue a gran escala. Todo un hito para Uruguay y un valioso punto de referencia para las actualizaciones de las redes fijas en toda Latinoamérica.

La solución permite la coexistencia a largo plazo y la evolución bajo demanda de las tres generaciones de PON. Los operadores pueden actualizar sus sistemas sin problemas y sin necesidad de realizar modificaciones importantes en la red, lo que protege las inversiones existentes, mientras que la tecnología 50G PON aumenta aún más el ancho de banda de acceso, allanando el camino hacia redes totalmente ópticas de ultraalta velocidad orientadas al futuro.

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Más allá de la banda ancha doméstica de varios gigabits, 50G PON es compatible con aplicaciones emergentes como el backhaul 5G, la realidad virtual y la realidad aumentada en la nube, los videojuegos en la nube, el video 8K ultra-HD, la telemedicina, la Internet industrial, la fabricación inteligente y los campus inteligentes, ofreciendo un gran ancho de banda, baja latencia, baja fluctuación y sincronización de reloj de alta precisión.

De cara al futuro, ZTE intensificará su colaboración con Antel para impulsar la evolución de las redes de acceso totalmente ópticas y acelerar la integración de la banda ancha de próxima generación en la economía digital de Uruguay.

CONSULTAS DE PRENSA:Comunicaciones conZTE CorporationCorreo electrónico: ZTE.press.release@zte.com.cn

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FUENTE ZTE Corporation