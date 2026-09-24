Nuevo ataque ruso a logística y energía ucraniana mata a dos personas en Kiev

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Kiev, 24 sep (EFE).- Un nuevo ataque ruso con misiles balísticos contra infraestructuras logísticas y energéticas que provocó también daños en una maternidad y en edificios residenciales mató esta madrugada a dos personas en la capital ucraniana, según informaron en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otras autoridades ucranianas.

Zelenski resaltó en el mensaje sobre el ataque que éste se produjo mientras él hablaba en Nueva York de la llamada ‘ley Graham’ con legisladores estadounidenses que han dado apoyo a esta iniciativa recién aprobada que lleva el nombre del difunto senador Lindsey Graham y da poderes adicionales al presidente estadounidense, Donald Trump, para imponer aranceles de hasta el 100 % a países que financian con la compra de petróleo ruso la guerra del Kremlin.

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Una de las principales demandas de Zelenski a Trump en la reunión que celebraron el martes en la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene lugar en Nueva York fue que utilice estos poderes para incrementar la presión sobre Rusia, de modo que el presidente ruso, Vladímir Putin, acepte las ofertas recurrentes de bajar las armas que Kiev ha formulado y avala Washington.

El presidente ucraniano apeló el miércoles desde el estrado de la Asamblea General de la ONU al presidente chino, Xi Jinping, para que utilice su influencia sobre Putin para empujarle a hacer la paz. Zelenski dijo después que espera que Trump traslade esta misma petición a Xi en la reunión que ambos tienen prevista en Washington esta semana.

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Zelenski dijo el martes en presencia de Trump, que asintió a las palabras del presidente ucraniano, que aspira a que la guerra termine antes del invierno.

Otro de los temas prioritarios de Zelenski en su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU fue la obtención de interceptores adicionales para sistemas Patriot y de los permisos necesarios para que Ucrania pueda fabricar por ella misma este tipo de misiles estadounidenses, que han demostrado ser los únicos del mercado eficaces a la hora de derribar misiles balísticos rusos.

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Ucrania es ahora mismo extremadamente vulnerable a los misiles balísticos rusos debido al déficit que sufre su Ejército en materia de misiles para Patriot.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves contra Ucrania 282 drones de larga distancia y misiles antibuque y balísticos. La Fuerza Aérea de Ucrania dejó este verano de especificar el número exacto de misiles que Rusia emplea en estos ataques debido a los porcentajes ínfimos de interceptación de los de tipo balístico.

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Del total de misiles rusos lanzados durante la noche, las defensas ucranianas pudieron interceptar cuatro misiles antibuque, tres balísticos y 220 drones.

Los dos principales objetivos del ataque fueron las regiones de Kiev y Odesa. En esta segunda región se encuentran todos los grandes puertos de mar que Ucrania aún conserva bajo su poder, que están siendo especialmente castigados por los misiles y drones rusos en esta fase de la guerra. EFE

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(vídeo)