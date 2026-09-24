El calor pone en aviso Asturias, Cantabria, País Vasco, Canarias y Extremadura, con hasta 39ºC en Badajoz

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Las altas temperaturas pondrán este jueves en aviso a Badajoz; Guipúzcoa y Vizcaya; Cantabria, Asturias y Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Tenerife, según ha señalado la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La capital de provincia con previsión de máximas más altas es Badajoz, con 39ºC.

Todo esto se producirá en un día en el que continuará la situación anticiclónica, con una marcada estabilidad dominada por los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones.

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La única excepción estará en los litorales del extremo noroeste, donde se darán intervalos nubosos con posibles brumas costeras. Asimismo, habrá algunos intervalos de nubes bajas matinales en Baleares, zonas costeras mediterráneas, Alborán y Estrecho, donde podrá darse alguna llovizna.

En lo que respecta a Canarias, AEMET ha indicado que los cielos estarán poco nubosos o registrarán intervalos de nubes altas. Además, podría darse calima en altura y no se descarta que se puedan dar algunos chubascos débiles en las islas occidentales, de forma más probable en Tenerife.

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En lo que tiene que ver con los termómetros, la predicción recoge que las máximas ascenderán en la mitad norte e interiores de Valencia, posiblemente de forma notable en la vertiente cantábrica. A su vez, habrá descensos, que podrán ser incluso notables, en el litoral occidental de Galicia. En el resto, habrá pocos cambios.

En líneas generales, tampoco se registrarán grandes cambios en las mínimas en la Península y Baleares. En Canarias, habrá un ascenso de las temperaturas, excepto en las islas más orientales, donde apenas habrá cambios. De esta manera, se superarán los 35ºC en zonas de la vertiente atlántica sur, y también se podrá llegar a esos valores en el Miño de Galicia y en Canarias.

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Por otro lado, AEMET ha indicado que mañana soplará levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho; viento moderado de componente este y nordeste en Canarias, del suroeste en el Mediterráneo norte y Baleares, y del este rolando a oeste en el Cantábrico y litorales norte de Galicia.

En el resto, habrá viento flojo con predominio de las componentes norte y este en la mitad oriental y del sudoeste en la occidental, y con intervalos moderados en otras zonas de litoral.