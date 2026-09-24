SoftBank emitirá bonos por cerca de 9.750 millones de euros para financiar su inversión en OpenAI

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El conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group emitirá bonos sénior denominados en dólares estadounidenses y euros por un importe principal agregado equivalente a aproximadamente 11.100 millones de dólares (unos 9.750 millones de euros o 1,76 billones de yenes) para financiar su inversión en OpenAI, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

La operación se estructura en dos tramos principales. Por un lado, la firma nipona emitirá bonos en dólares por un valor total de 10.000 millones de dólares (unos 8.785 millones de euros) repartidos en tres vencimientos: 1.000 millones de dólares (878,5 millones de euros) con vencimiento en 2030 y al 8,625% de interés anual; 4.500 millones de dólares (3.953 millones de euros) con vencimiento en 2032 al 9,250%, y 4.500 millones de dólares (3.953 millones de euros) con vencimiento en 2034 al 9,750%.

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Por otro lado, la emisión en euros ascenderá a 1.000 millones de euros (equivalentes a unos 1.138 millones de dólares, divididos a partes iguales entre un tramo a 2030 con un interés del 7,125% y otro a 2032 con un tipo del 8,000%). La fecha de emisión prevista para la totalidad de la oferta es el próximo 29 de septiembre de 2026.

La compañía dirigida por Masayoshi Son ha detallado que destinará los fondos obtenidos a financiar el pago de 10.000 millones de dólares (unos 8.785 millones de euros) correspondiente al tercer y último tramo de su inversión adicional de 30.000 millones de dólares (unos 26.355 millones de euros) en OpenAI -acordada en febrero de 2026 y cuyo cierre está previsto para el 1 de octubre-, así como para fines corporativos generales.

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De forma simultánea, SoftBank espera cancelar los 10.000 millones de dólares restantes (unos 8.785 millones de euros) de capacidad no dispuesta bajo el acuerdo de crédito puente de 40.000 millones de dólares (unos 35.140 millones de euros) suscrito en marzo de 2026.

Los títulos, que cotizarán en la Bolsa de Singapur y contarán con una calificación crediticia 'BB+' por parte de las agencias S&P y Fitch, se colocarán en mercados internacionales (principalmente Estados Unidos, Europa y Asia, excluyendo Japón) a través de entidades financieras como Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Deutsche Bank, entre otras.

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