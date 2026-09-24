Un juez ordena a la Administración Trump restablecer el acceso de CNN, MSNBC y Politico a la Casa Blanca

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Un juez federal ha ordenado este jueves al Gobierno de Estados Unidos restablecer de inmediato el acceso de las cadenas CNN y MSNBC y del portal de noticias Politico a la Casa Blanca, tras el veto del presidente estadounidense, Donald Trump, a los citados medios.

El magistrado Timothy Kelly ha determinado que la medida no fue ejecutada con el "debido proceso constitucionalmente adecuado", según el fallo judicial --recogido por la propia CNN--, que subraya que "los individuos deben recibir notificación y una oportunidad de ser escuchados antes de que el Gobierno los prive de un interés protegido constitucionalmente" mientras que la Administración Trump sólo señaló la posibilidad de apelación días después de la retirada de las acreditaciones.

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Durante la audiencia, celebrada el miércoles, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, ha argumentado que las informaciones elaboradas por CNN, MSNBC y Politico ponían en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, así como que Trump, como presidente, tiene derecho a decidir quién puede acceder a la Casa Blanca.

En cambio, el letrado de los citados medios Ted Boutrous ha señalado que "la primera mención de la seguridad nacional en este caso" se produjo días después del anuncio de la prohibición y tras la presentación de la demanda contra la Administración, como si a la administración "se le hubiera encendido la bombilla" después de tomar la medida.

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Asimismo, ha denunciado sus representados sólo recibieron las cartas de la Casa Blanca explicando los motivos de la prohibición días después de que esta fuera anunciada y con su demanda judicial ya presentada. Además, ha manifestado que los artículos de CNN citados por el Ejecutivo republicano para justificar la expulsión eran "noticias convencionales" y que, de todas ellas, sólo una había sido escrita por un periodista con acceso a la Casa Blanca.