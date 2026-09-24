El petróleo gira al alza, sube el 0,6 %, y cotiza por encima de los 103 dólares

Guardar

(Actualiza con datos del mercado)

Madrid, 24 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre ha dado la vuelta este jueves, sube el 0,6 % y cotiza por encima de los 103 dólares, ante el aumento de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

A las 8.45 horas de este jueves (6.45 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, sube ese 0,60 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 103,70 dólares.

El brent cotizaba a la baja a primera hora de este jueves, pero después ha dado la vuelta y se acerca a los 104 dólares el barril.

En la víspera se disparó casi un 4 % y superó nuevamente la cota de los 100 dólares, después de las acusaciones lanzadas entre los mandatarios de Estados Unidos e Irán, lo que disipó el optimismo del mercado de los días previos sobre la posibilidad de avances diplomáticos entre ambos países.

PUBLICIDAD

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró el miércoles durante su discurso en la Asamblea de la ONU que la República Islámica nunca se rendirá: "Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos".

"Ayer, (el presidente estadounidense, Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo", dijo el presidente de Irán.

Trump, por su parte, planteó el martes ante la ONU que tenía que tomar una "gran decisión" entre aniquilar Irán o alcanzar un acuerdo con Teherán, que presumiblemente no llegaría hasta después de las elecciones de medio mandato estadounidenses del 3 de noviembre.

PUBLICIDAD

En este contexto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó que Washington sigue dispuesto a una negociación con Irán pese a descartar "grandes avances" en la reunión mantenida esta semana entre la delegación estadounidense y la iraní. EFE