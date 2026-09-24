El ministro de Defensa israelí responde a Erdogan y le acusa de ser un "sultán de papel"

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Jerusalén, 24 sep (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, respondió este jueves al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por sus críticas a Israel ante la Asamblea General de la ONU y le acusó de ser un "sultán de papel".

"Erdogan es un 'sultán de papel': fuerte en discursos antisemitas e incendiarios, pero débil en la acción", afirmó Katz en un comunicado, en el que instó al mandatario turco a "dejar de meterse con Israel".

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Erdogan denunció el martes ante la Asamblea General que Gaza es "el mayor cementerio infantil del mundo" y pidió a la comunidad internacional aumentar la presión sobre Israel. El presidente turco calificó además la Franja de "campo de concentración más inhumano" de la época y acusó a Israel de mantener una "mentalidad genocida".

En respuesta, Katz afirmó que Erdogan "abraza y financia a los asesinos y violadores de Hamás" y lo acusó de defender al grupo palestino mientras Israel actúa, según su versión, en legítima defensa.

Asimismo, afirmó que el mandatario turco había suscrito un acuerdo para defender Arabia Saudí y que no intervino cuando los hutíes lanzaron misiles contra la ciudad sagrada saudí de La Meca.

"Le sugiero que deje de meterse con Israel: Israel es fuerte y sabe defenderse; no somos los kurdos ni las personas indefensas a las que él maltrata en Turquía en este mismo momento", añadió Katz en aparente referencia a la amplia campaña de detenciones de activistas LGTB en Turquía en semanas pasadas.

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Durante el discurso de Erdogan ante la Asamblea General, la delegación israelí abandonó la sala. El presidente turco había reclamado también a los países que aún no reconocen a Palestina que revisen su posición y criticó a Estados Unidos por impedir nuevamente el viaje del presidente palestino, Mahmud Abás, a Nueva York. EFE