Drones ucranianos alcanzan una refinería y una empresa en el sur de Rusia

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Moscú, 24 sep (EFE).- Drones ucranianos alcanzaron esta noche las instalaciones de una refinería en la región de Rostov y de una empresa en Krasnodar, ambas en el sur de Rusia.

Según informó este jueves el gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, fragmentos de drones derribados dañaron uno de los edificios administrativos de la refinería. Añadió en las redes sociales que en el ataque no se produjeron heridos.

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Mientras, las autoridades de Krasnodar informaron sobre un incendio en una empresa tras un ataque con aparatos no tripulados, sin precisar si era civil o militar.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró el miércoles al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que los ataques ucranianos contra la infraestructura en territorio ruso son la causa de "la desestabilización de los mercados energéticos".

"Se abordaron de manera detallada las acciones destructivas de Kiev, encaminadas a atacar a la población civil y las infraestructuras transfronterizas, lo que llevará a la desestabilización de los mercados energéticos mundiales", informó Exteriores en un comunicado tras la reunión entre ambos ministros, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

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El jefe de la diplomacia rusa repitió el mismo argumento empleado en varias ocasiones por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien habría pedido a Kiev que cesara dichos ataques.

Al respecto, al reunirse el martes con Trump en Nueva York, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró dispuesto a acordar una tregua energética con Moscú.

Rubio comentó en rueda de prensa que Washington "intentará" que ambos bandos cierren un acuerdo para cesar los bombardeos de su infraestructura energética.

Ucrania ha atacado desde finales de junio una treintena de refinerías rusas, lo que ha reducido en gran medida la capacidad de procesamiento y exportación de Rusia hasta los niveles de hace más de veinte años. EFE