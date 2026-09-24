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Trump ofrece a Xi Jinping trabajar juntos para un "futuro mejor" para ambos países

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Washington, 24 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, trabajar juntos para forjar "un futuro mejor" para ambos países, al recibirlo en la Casa Blanca.

"El presidente Xi y yo seguiremos trabajando juntos para forjar un futuro mejor para nuestras dos naciones. Gracias una vez más por realizar esta visita histórica y bienvenidos a los Estados Unidos de América", expresó Trump durante la ceremonia de recepción para el mandatario chino y su esposa, Peng Liyuan. EFE

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