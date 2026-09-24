Tres rutas amplían a 52 los itinerarios culturales inaugurados por los Caminos de Santiago

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París, 24 sep (EFE).- Europa cuenta ya con 52 itinerarios culturales que atraviesan más de 60 países, tras incorporar tres nuevas rutas dedicadas al violinista Niccolò Paganini, a las tradiciones de canto comunitario del norte de Europa y al viaje del comerciante veneciano Pietro Querini en el siglo XV, informó este jueves el Consejo de Europa.

Los tres itinerarios fueron certificados durante el 15º Foro Consultivo sobre Itinerarios Culturales, celebrado esta semana en Ereván (Armenia), con la participación de cerca de 300 personas, señaló el Consejo de Europa, que tiene su sede en Estrasburgo (Francia), y recordó que el programa, creado en 1987, tuvo como primer itinerario los Caminos de Santiago de Compostela.

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La Ruta Europea de Paganini recorre el legado del violinista y compositor genovés; el Itinerario del Patrimonio Cantado conecta tradiciones de canto de Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, mientras que la Via Querinissima sigue el viaje realizado en 1431 por Pietro Querini desde Creta hasta Brujas, pasando por las islas Lofoten tras naufragar frente a las costas noruegas.

Los itinerarios culturales son redes de lugares y organizaciones vinculados por un tema común y buscan promover el diálogo intercultural y el conocimiento del patrimonio europeo. EFE