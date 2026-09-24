La CEOE y el CEIB impulsan en Colombia nuevas alianzas y proyectos conjuntos hacia terceros mercados

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El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, ha visitado Bogotá para afianzar los vínculos bilaterales entre España y Colombia, promover nuevas vías de inversión y proyectar alianzas conjuntas hacia terceros mercados.

Según la nota de prensa publicada, Casado ha intervenido en el foro 'Oportunidades y conexiones - Colombia y España 2026' junto a la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), María del Rosario Gómez, en un encuentro moderado por el director ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia, Enrique Bermejo.

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Casado ha valorado las opciones de negocio conjuntas en infraestructuras, transición energética, turismo, digitalización y servicios, al tiempo que ha destacado que Colombia "ha sido, es y seguirá siendo" un "socio y un aliado estratégico" para España.

En este sentido, ha incidido en el papel desempeñado por el Consejo Empresarial España-Colombia, creado en 2022 por CEOE y la ANDI, y el hecho de que España sea el segundo inversor extranjero en la nación sudamericana con 11.651 millones de dólares (10.240 millones de euros) acumulados entre 2021 y 2025.

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Casado ha participado, igualmente, en el panel 'Born Global: Cuando la tecnología y la innovación convierten a los países en plataformas de crecimiento' como parte de la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca promovida por la Cámara de Comercio de Bogotá.

En dicha sesión, se ha presentado el esquema de las 4T (Talento, Territorio, Transformación y Tracción) acordado en Tenerife y ha contado con la presencia de la vicepresidenta de Fortalecimiento Empresarial de dicha Cámara, Carolina Álvarez; el oficial de la División de Transformación Digital e IA de ONUDI, Farrukh Alimdjanov; y el director de Atlxs Strata, Seung Lee.

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Casado ha asegurado que se ha producido un cambio de paradigma por el que el enfoque corporativo se ha reorientado hacia la búsqueda de ecosistemas adecuados desde los que crecer estando conectado con proveedores y clientes.

La agenda desarrollada en la capital colombiana ha incorporado también una sesión de trabajo con el equipo directivo de la ANDI para coordinar las delegaciones que acudirán al XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano que se celebrará en Madrid.

La cita prevé convocar a cerca de 2.000 asistentes de toda la región para abordar prioridades económicas, de innovación, sostenibilidad e inclusión, ámbitos en el que Casado ha solicitado una implicación directa de las compañías colombianas mediante la aportación de propuestas concretas y casos de éxito.

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Casado se ha reunido durante su estancia con la viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Sandra Carvajal; el presidente de ProColombia, Samuel Bluman; y responsables de la Cancillería colombiana, como el director de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales, Francisco Solano; y la embajadora y directora de Europa, Patricia Cortés Ortiz.