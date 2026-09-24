La UE sanciona a exdirectiva de Russia Today por difundir bulos pro-Kremlin en medios franceses

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La Unión Europea ha incluido a la que fuera directora en Francia de la cadena estatal rusa Russia Today, Xenia Fedorova, en la lista de sancionados por apoyar la invasión de Ucrania, al considerar que ha participado en actividades de "manipulación e injerencia de información extranjera" en medios franceses en un intento por socavar la democracia y la estabilidad de la Unión Europea y sus Estados miembro.

Con su nombre publicado en la lista de sancionados por la Unión, Fedorova afrontara ahora la congelación de haberes y la prohibición de entrada en territorio comunitario, sumándose así a las 81 personas y 20 entidades a los que ya se aplican medidas coercitivas por razones similares.

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Las empresas y ciudadanos europeos tampoco podrán proporcionar fondos, activos financieros o recursos económicos a las personas sancionadas, según ha recordado en un comunicado el Consejo de la UE.

Xenia Fedorova es una figura mediática rusa y ex alto cargo de RT Francia, canal desde el que la Unión cree que participó en la implementación y difusión de una línea editorial pro-Kremlin, incluida narrativa prorrusa en la información sobre la guerra de agresión contra Ucrania.

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La cadena estatal rusa tiene prohibida la emisión en la Unión Europea también como consecuencia de sanciones adoptadas por los Veintisiete tras el inicio de la guerra en febrero de 2022, pero, una vez que la actividad de RT Francia quedó suspendida, Fedorova continuó difundiendo propaganda a favor de Moscú desde otros medios con difusión en Francia, como CNews, Europe 1 y Le JDNews.