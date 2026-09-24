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Raventós Codorníu vende a Jean-Charles Boisset su bodega Artesa Winery en California

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Raventós Codorníu ha vendido al propietario del Grupo Boisset, Jean-Charles Boisset, su bodega de Artesa Winery situada en la denominación de origen Los Carneros, en Napa Valley (California, EE.UU.), informa este jueves en un comunicado.

Fuentes de Raventós Codorníu han enmarcado la venta de Artesa Winery en una estrategia de simplificar su estructura y reforzar su foco en España y Argentina, que considera mercados clave para su crecimiento.

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Artesa nació en 1991 como Codorníu Napa, para hacer grandes espumosos en California, y hoy supera las 140 hectáreas (350 acres), con viñedos en ladera.

El CEO de Raventós Codorníu, Sergio Fuster, ha destacado que esta bodega "ha sido una parte muy importante" de su historia internacional y una de las de mayor éxito en su portafolio.

Boisset ha definido Artesa como una unión excepcional entre viticultura, paisaje, arquitectura y cultura del vino, y ha asegurado su compromiso de "preservar su identidad, apoyar a su equipo y desarrollar todo su potencial manteniendo la esencia que la ha convertido en una referencia" de Napa Valley.

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