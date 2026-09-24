Taiwán refuerza su capacidad de patrullaje en la disputada isla Pratas ante presión china

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Taipéi, 24 sep (EFE).- Taiwán ha reforzado su capacidad de patrullaje marítimo en torno al atolón de Pratas, un territorio controlado por Taipéi y reclamado por Pekín situado a unos 340 kilómetros al sureste de Hong Kong, informaron fuentes oficiales, en medio del aumento de la actividad china en la zona.

En un comunicado difundido el miércoles por la noche, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán señaló que sus medios de vigilancia en aguas de Pratas, también conocido por su nombre en mandarín, Dongsha, se han reforzado "de manera integral" tras concluir, el 1 de julio, las obras de renovación del muelle de la isla principal, donde ya operan embarcaciones de mayor tamaño.

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"Además, se despliegan de forma habitual grandes buques patrulleros en aguas de Dongsha que, junto con las patrulleras costeras multipropósito ya destacadas allí, demuestran una sólida disuasión en varios niveles y una gran movilidad en la aplicación de la ley", indicó la autoridad marítima.

Según la CGA, desde febrero de 2025 los guardacostas taiwaneses ya no se limitan a expulsar a las pequeñas embarcaciones chinas que se adentran en sus aguas para pescar ilegalmente, sino que las retienen y confiscan, con el fin de "elevar el coste de la ilegalidad" y disuadir a los infractores.

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En lo que va de año se han incautado nueve de estas embarcaciones en ocho operaciones, mientras que las requisadas el año pasado se destinan ahora a patrullar los arrecifes poco profundos de la isla y a tareas de conservación marina.

El organismo recordó que el atolón es el primer parque nacional marino de Taiwán y que su ecosistema es "sumamente valioso", por lo que "no se tolerará ninguna intrusión ni daño ilegal".

Pratas es uno de los dos territorios que Taipéi controla en el mar de China Meridional, junto a la isla de Taiping (Itu Aba), en el archipiélago de las Spratly. Pekín reclama casi la totalidad de estas aguas, por las que circula alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial.

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La CGA ha denunciado una creciente presencia de la Guardia Costera china cerca de Pratas, con más de una decena de incursiones registradas este año.

Por otra parte, en enero un dron militar chino de reconocimiento penetró en el espacio aéreo de la isla, en una acción que el Gobierno taiwanés calificó de "altamente provocadora" e "irresponsable". EFE