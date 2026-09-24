Jueves, 24 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU CHINA

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Washington - Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, se reúnen en la Casa Blanca después de la cita que mantuvieron en mayo en Pekín, con el objetivo de encauzar una relación lastrada por las tensiones comerciales, el futuro de Taiwán y la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

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ONU ASAMBLEA GENERAL

Naciones Unidas - El conflicto palestino-israelí cobra protagonismo en la tercera jornada de la Asamblea General de la ONU, con las intervenciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmud Abás, esta última por videoconferencia después de que Estados Unidos le denegara las visas a él y a la delegación palestina.

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- La organización Palestinian Youth Movement convoca una manifestación en Nueva York en contra de la participación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MARRUECOS ELECCIONES

Rabat - Marruecos avanza en el escrutinio tras una jornada electoral marcada por la normalidad, y el blindaje de sus fronteras con las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y en espera de que, con tras la proclamación de resultados, el rey Mohamed VI convoque a quien será el encargado de formar un nuevo Gobierno.

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BARACK OBAMA

Washington - Comienza la emisión de 'Un gran libro con Barack Obama', el nuevo podcast de seis episodios del expresidente de Estados Unidos centrado en la literatura que ha marcado su vida y que es uno más de los proyecto, que incluye series y documentales, que ha impulsado en los últimos años junto a su esposa Michelle Obama

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ADEMÁS

PAPA FRANCIA | Ciudad del Vaticano - El papa León XIV vuelve a viajar a Europa y partirá este viernes rumbo a Francia para una visita de cuatro días que lo llevará a París, Lourdes y Metz, donde le esperan multitudes, expresará su cercanía a migrantes y desfavorecidos y enviará un mensaje a Europa. (Texto)

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- Lourdes (Francia) - Lourdes prepara los últimos detalles para acoger la llegada del papa León XIV, que en su primer viaje apostólico a Francia visitará esta localidad del sur de Francia el sábado y domingo, donde destaca especialmente el encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales en la iglesia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lourdes (Francia) - A dos días de la llegada del papa León XIV a Lourdes, al sur de Francia, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes se encuentra con los mosaicos de su fachada principal, obra del sacerdote esloveno Marko Rupnik, cubiertos tras las acusaciones de agresiones sexuales y psicológicas de varias personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- París - En pleno ascenso de partidos antiinmigración en Europa, León XIV hace una apuesta contracorriente durante su visita de este fin de semana a París: acudir a la Maison Bakhita, cuyo lema es "cuidar de la persona" que llega de fuera, sin importar por qué lo hizo o de dónde viene. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO CINE | Ciudad de México - El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ofrece un adelanto de su programación para su edición número 24 que se celebrará en el estado mexicano de Michoacán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ARTE CONTEMPORÁNEO | Estambul - Una escultura de siete metros del español Jaume Plensa, instalada en la orilla del Cuerno de Oro, o la primera escultura realizada por el actor Jonny Depp, inspirada en un dibujo de su hijo Jack. Son dos de las piezas que se podrán contemplar en la feria de arte contemporáneo anual Contemporary Istanbul, que abre este jueves sus puertas al público. (Texto)

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NUESTROS TEMAS

BRASIL ELECCIONES | Río de Janeiro - Las mujeres representan el 52,8 % del electorado brasileño, pero su presencia en las candidaturas para las elecciones generales de octubre apenas supera un tercio, una brecha que refleja los límites de tres décadas de políticas destinadas a ampliar la participación femenina en la política del país. (Texto)

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VENEZUELA TERREMOTO | Los Ángeles (EE.UU.) - La bailarina Liz Marrero no soporta escuchar mensajes de voz, tampoco ver atardeceres, ambos le recuerdan los terremotos que sacudieron Venezuela hace tres meses, donde murieron su madre, su hermana y su cuñado. Lo único que la mantiene de pie es poder construir desde EE.UU. un futuro para sus dos sobrinos, que lograron sobrevivir. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su tercera proyección para la cosecha de café de 2026 de Brasil, mayor productor y exportador mundial del grano. (Texto)

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga su informe trimestral de Política Monetaria, con sus nuevas proyecciones para el PIB y la inflación de Brasil en 2026. (Texto)

12:30 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- Presentación de la actualización de las Proyecciones Económicas para Colombia y el Mundo de BBVA Edificio BBVA (Texto)

14:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Especialistas participan en la Conferencia anual Moody’s Inside LatAm México 2026 donde hablan de perspectivas de la economía mexicana. (Texto)

14:00 GMT.- Jerusalén.- PALESTINA ONU.- Por segundo año consecutivo, el presidente palestino Mahmud Abás se dirigirá a la Asamblea General de la ONU por videoconferencia, después de que Estados Unidos le denegara las visas a él y a la delegación palestina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Nueva York.- EEUU INMIGRACIÓN.- Amnistía Internacional presenta un nuevo informe que examina presuntas violaciones de derechos humanos durante operaciones federales de ICE de control migratorio a gran escala en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C. (Texto) (Infografía)

15:30 GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ARTESANÍA.- Diálogo en torno a la artesanía como expresión de identidad, memoria y transmisión de saberes ancestrales, con el encuentro de dos artesanas de los pueblos arhuaco de Colombia y emberá de Panamá, quienes compartirán sus experiencias, conocimientos y perspectivas sobre las prácticas artesanales de sus comunidades indígenas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de la inflación de la primera quincena de septiembre tras repuntar al 3,26 % en agosto. (Texto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto de Estadística de México publica el indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México de julio, tras el aumento interanual del 2,8 % en junio. (Texto)

17:00 GMT - EL SALVADOR LGBTI -San Salvador- Miembros del colectivo Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) presentan este jueves en San Salvador un informe sobre la restricción de derechos y violencia estructural contra personas LGBTIQ+ en El Salvador durante el período 2023-2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- San José.- COSTA RICA GOBIERNO.- La estatal Universidad Nacional presenta los resultados de una encuesta sobre la percepción sobre la labor del Gobierno de la presidenta Laura Fernández. Universidad Nacional (Texto)

18:00 GMT.- Naciones Unidas/Jerusalén.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA POBREZA.- El instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina difunde el indicador de pobreza relativo al primer semestre del año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina difunde el dato de actividad económica relativa al mes de julio. (Texto)

20:00 GMT.- Nueva York.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- La organización Palestinian Youth Movement convoca una manifestación en Nueva York en contra de la participación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas - VENEZUELA DIÁLOGO - El chavismo y un sector de la oposición venezolana continúan este jueves el segundo ciclo de diálogo, centrado en mesas técnicas sobre libertad de expresión y derecho a la información, un proceso que concluirá mañana viernes. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS - Opositores protestan en Caracas para exigir el regreso de la líder de la oposición y premio nobel de la paz María Corina Machado a Venezuela, luego de que su equipo denunciara que se le impidió viajar a su país tres veces esta semana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO GUSANO BARRENADOR - El puerto fronterizo de Santa Teresa, en Nuevo México (EE.UU.), reabre este jueves al ganado mexicano tras más de un año de restricciones por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, una medida que permitirá reactivar desde Chihuahua la exportación de reses hacia Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO COREA DEL SUR - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe este jueves a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la primera visita de Estado de un mandatario surcoreano al país en 16 años, con una agenda centrada en fortalecer la cooperación bilateral en comercio, inversión, energía y nuevas tecnologías. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO TIPOS - El Banco de México anuncia su política monetaria tras mantener en agosto en 6,5 % la tasa de interés, aunque se prevé que permanecerá en ese nivel el resto del año en medio de la desaceleración de la inflación y de la incertidumbre para la economía global. (Texto)

Boston (EE.UU.).- EEUU ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cierra su viaje a Estados Unidos, con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, en Boston, donde interviene en un foro político de la Universidad de Harvard y se reúne con académicos de este centro educativo. (Texto)

Europa

06:00 GMT.- Estocolmo.- H&M RESULTADOS.- La cadena de moda sueca Hennes and Mouritz (H&M) presenta resultados de los nueve primeros meses de su año fiscal (diciembre-agosto) (Texto)

07:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA PORTUGAL.- El papa León XIV recibe en el Vaticano al presidente de Portugal, António José Seguro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes Automovilísticos (ACEA) publica los datos mensuales de venta de coches en la UE.

07:30 GMT.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Los ministros de Industria de la UE celebran un consejo en el que debatirán sobre la nueva Ley Europea de Chips y la revisión de las normas comunitarias sobre fusiones empresariales. Asistirá el ministro de Industria, Jordi Hereu. (texto)

08:00 GMT.- Múnich.- ALEMANIA INDICADORES.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial en Alemania.

08:00 GMT.- Bruselas.- UE COMPETITIVIDAD.- Reunión de ministros de Competitividad de la UE. Edificio Europa (Texto)

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su boletín económico.

08:00 GMT.- Oslo.- NORUEGA TIPOS.- El Banco Central de Noruega publica su decisión sobre los tipos de interés básicos.

08:00 GMT.- Estocolmo.- SUECIA TIPOS.- El Banco Central de Suecia (Riksbank) publica su decisión sobre los tipos de interés básicos.

08:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- Los principales institutos económicos de Alemania presentan sus proyecciones conjuntas de otoño para la economía germana, que comienza a registrar un modesto crecimiento, con una subida del PIB del 0,3 % en el último trimestre, tras varios años de estancamiento y pese a la crisis del sector del automóvil. (Texto)

08:00 GMT.- Estambul.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- La feria de arte contemporáneo bienal Contemporary Istanbul se abre al público con una selección de más de 700 artistas de 70 galerías, entre ellas varias españolas, y con una estatua de 7 metros de alto del escultor catalán Jaume Plensa en la orilla del Cuerno de Oro. (Texto)

08:30 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA HUNGRÍA.- El papa León XIV recibe al primer ministro de Hungría, Péter Magyar, en el Vaticano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Ginebra.- PALESTINA ECONOMÍA.- El organismo de la ONU dedicado al comercio y desarrollo (UNCTAD) presenta su informe 2026 sobre la situación económica en los territorios palestinos ocupados. (Texto)

16:30h.- Lisboa.- PORTUGAL UNIÓN EUROPEA.- El expresidente de la Comisión Europea (2004-2014) José Manuel Durão Barroso imparte la conferencia abierta “Europa y el Atlántico: algunas reflexiones para el futuro”, en la que abordará los retos y oportunidades para Europa y las relaciones transatlánticas ante las transformaciones del escenario internacional.

17:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA TECNOLOGIA.- El magnate tecnológico estadounidense Peter Thiel recibe este jueves en Berlín el Premio Springer que otorga el grupo editorial alemán Axel Springer, en un evento para el que hay convocadas protestas de rechazo a la figura del cofundador de firmas tecnológicas como la plataforma de pago PayPal o la empresa de análisis de datos con fines de seguridad y defensa Palantir. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- París.- FRANCIA MACRON.- Entrevista al presidente francés, Emmanuel Macron, en France 2 y TF1 (Texto)

Middlesbrough.- PREMIO TURNER.- Pase de prensa para ver las obras finalistas de premio Turner de arte contemporáneo.

Podgorica.- MONTENEGRO PARLAMENTO.- El Parlamento de Montenegro debate por propuesta de la oposición la posible destitución de su presidente, Andrija Mandic, líder del partido nacionalista de derecha Nueva Democracia Serbia (NSD), debido a sus condolencias por el fallecimiento del criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic, enterrado anteriormente este mes en Belgrado. (Texto)

O.Medio

05:00 GMT.- El Cairo.- OMS O.MEDIO.- Expertos de la OMS, el CICR, Médicos Sin Fronteras y WISH se reúnen este jueves para debatir cómo el uso de datos empíricos puede impulsar medidas concretas contra los ataques a la asistencia sanitaria en el Mediterráneo Oriental, un problema que impacta gravemente a pacientes, personal e infraestructura médica en situaciones de conflicto y crisis. (Texto)

El Cairo.- EGIPTO ECONOMÍA.- El Comité de Política Monetaria del Banco Central Egipcio (CBE, en ingles), se reúne para revisar los tipos de interés del país.

Doha.- CATAR EMPRENDIMIENTO.- El Congreso Mundial de Emprendimiento - Doha 2026 reúne en la capital de Catar a líderes, empresarios, inversores y expertos de más de 200 países y organizaciones de todo el mundo para abordar la situación del sector empresarial y su competitividad.

África

05:00 GMT.- Nairobi.- ÁFRICA CRISIS ALIMENTARIAS.- La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), integrada por ocho países de África oriental, publica su 'Informe global sobre las crisis alimentarias de 2026' en la región. (Texto)

09:00 GMT.- El Cairo.- EGIPTO COMERCIO.- El ministro de Inversión y Comercio Exterior, Mohamed Farid, evaluará este jueves en rueda de prensa las principales líneas de actuación del Ejecutivo para incentivar las oportunidades de negocio, dinamizar el comercio internacional y reforzar el marco regulatorio para el inversor. (Texto)

13:00 GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana informa en su rueda de prensa semanal telemática del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que acumula más de 3.600 muertos y es ya el segundo peor de la historia. (Texto)

Asia

05:30 GMT.- Nueva Deli.- INDIA BOLSA.- La empresa operadora de bolsa india National Stock Exchange (NSE) empieza a cotizar en la bolsa de Bombay.

07:00 GMT.- Tokio.- JAPÓN TELEVISIÓN.- El actor principal de la exitosa serie japonesa Midnight Diner, Kaoru Kobayashi, cuenta en una rueda de prensa qué depara la sexta temporada, que se estrena próximamente, siete siete años desde el último episodio. Foreign Correspondents’ Club of Japan.

Tokio.- JAPÓN SOFTBANK.- El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank fija el precio de una emisión de bonos por 10.000 millones de dólares, destinada a financiar el próximo desembolso de su multimillonaria inversión en la firma estadounidense de inteligencia artificial OpenAI. (Texto)

Nom Pen.- CAMBOYA ESTAFAS.- Camboya acoge una conferencia internacional contra estafas digitales, días después de que Nom Pen declarara la erradicación de grandes complejos de ciberdelincuencia en el país, señalado como parte del epicentro mundial de redes criminales que operan en el Sudeste Asiático con millones de víctimas de numerosas nacionalidades.

Redacción EFE Internacional

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