Estados Unidos aumenta la cuota dominicana de exportación de azúcar de caña un 6,3 %

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Santo Domingo, 23 sep (EFE).- Estados Unidos aumentó la cuota de exportación de azúcar de caña cruda de la República Dominicana hacia su territorio hasta alcanzar las 201.274 toneladas métricas para el año fiscal 2027, un 6,3 % más que en el periodo anterior, anunció este miércoles la Cancillería dominicana.

Esta cuota arancelaria, que se incrementa en 11.931 toneladas métricas respecto al periodo anterior, permite que el azúcar dominicano ingrese al mercado estadounidense con un arancel preferente.

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Las nuevas cantidades podrán exportarse a partir del 1 de octubre de este año, al inicio del año fiscal estadounidense, indicó la Cancillería en un comunicado en el que señala que la medida fue publicada este miércoles en el Registro Federal de los Estados Unidos.

De esta forma, la República Dominicana pasa de concentrar el 16,9 % al 18 % del total de la cuota azucarera que Estados Unidos abre a proveedores extranjeros, fijada en 1.117.195 toneladas, y se mantiene como el principal beneficiario individual.

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La decisión proviene de la redistribución de 55.993 toneladas que Washington retiró de la asignación de Brasil para el nuevo año fiscal, aseguró Exteriores.

De dicho volumen, repartido entre veintiocho países, la República Dominicana recibió el 21 %, la "mayor porción otorgada a un solo país", por encima de Filipinas y Australia, destacó la Cancillería dominicana.

"Que la República Dominicana reciba la mayor parte de la cuota redistribuida por los Estados Unidos es una muestra de la confianza que hemos construido como socio comercial serio y cumplidor", aseguró el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, en el comunicado. EFE

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