El presidente surcoreano llega a México para reunirse mañana con Sheinbaum

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Ciudad de México, 23 sep (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-Myung, llegó este miércoles a México para un viaje de tres días que comenzará el jueves con una cumbre bilateral con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la primera visita de Estado de un mandatario surcoreano en 16 años al país norteamericano.

Lee aterrizó alrededor de las 19:00 hora local (03:00 GMT +1) en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México (centro), junto con su esposa, Kim Hea Kyung, y una comitiva del gobierno surcoreano.

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Fueron recibidos por el canciller mexicano Roberto Velasco, con una guardia de honor militar y una alfombra roja al bajar del avión.

Con esta visita, Seúl busca ampliar comercio e inversión, reforzar cadenas de suministro e impulsar cooperación en IA, digitalización, industria aeroespacial y defensa, incluida la posible participación surcoreana en los planes mexicanos de modernización militar, según dijo el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung-lac.

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Lee iniciará el jueves su agenda oficial en Ciudad de México, al participar en una cumbre con Sheinbaum en Palacio Nacional, enfocada en temas comerciales, culturales y educativos.

El viernes, Lee acudirá a un foro empresarial y visitará la sede de la K-Expo, donde Corea del Sur presenta programas de inversiones en México, antes de emprender el regreso el sábado.

Corea del Sur adelantó que buscarán discutir activamente formas de cooperación con México, que posee abundantes recursos naturales como el petróleo crudo, en materia de energía y cadenas de suministro de minerales, ante los esfuerzos de Seúl por diversificar el suministro energético frente a las disrupciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

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Unas 560 empresas surcoreanas tienen presencia en México, según estimaciones de Seúl.

El país asiático también planea usar a México, un mercado clave para el consumo de contenidos culturales surcoreanos, como plataforma estratégica para avanzar en América Latina.

En materia cultural, México es el mayor mercado de K-pop de América Latina y también el principal importador de la región tanto de cosméticos como de comida surcoreana, según Seúl.

El viaje a México forma parte de una gira de Lee por Norteamérica. Previamente, estuvo en Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la ONU y sostuvo reuniones diplomáticas.

La visita ocurre además en un momento en que México busca reforzar y diversificar sus alianzas económicas en paralelo a la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En ese marco, la Cancillería mexicana ha destacado que Corea del Sur es el quinto socio comercial del país, con un intercambio de 29.700 millones de dólares en 2025, y que más de 2.000 empresas surcoreanas operan ya en territorio mexicano, lo que da a la relación un peso concreto en manufactura, inversión y cadenas de suministro. EFE

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(foto)