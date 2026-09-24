Softbank emite bonos por valor de 9.800 millones de euros para inversiones en OpenAI

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Tokio, 24 sep (EFE).- El gigante de telecomunicaciones y la inversión Softbank anunció este jueves una emisión de deuda por valor de 1,76 billones de yenes (unos 11.100 millones de dólares o 9.800 millones de euros), para financiar sus inversiones multimillonarias en la estadounidense OpenAI.

Según un comunicado, la empresa emitirá bonos en dólares estadounidenses en tres series (2030, 2032 y 2034) con tasas de interés del 8,62 %, 9,25 %, y 9,75 %, respectivamente; y en euros en series que vencen en 2030 y 2032 con tasas de interés de 7,12 % y 8 %, respectivamente.

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Asimismo, agregó que los bonos se venderán principalmente fuera de Japón, en mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Lo destinará a pagar la última parte de una inversión de 30.000 millones de dólares en OpenAI, creador de ChatGPT, y para "otros fines corporativos generales".

Softbank espera que los bonos reciban una calificación BB+ por parte de S&P y Fitch. Por otro lado, prevé que la liquidación tenga lugar el 29 de septiembre.

La confirmación llega mientras Softbank, uno de los líderes de la inversión de la inteligencia artificial (IA) a nivel mundial, acelera sus inversiones en empresas del sector y en infraestructura asociada, como centros de datos.

El grupo cuadriplicó su beneficio neto hasta 5 billones de yenes (unos 27.045 millones de euros) en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado el pasado marzo, respecto al periodo anterior.

Tras el anuncio, las acciones de la firma japonesa subían este jueves por encima del 4 % en la Bolsa de Tokio. EFE