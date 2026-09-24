Taiwán agradece su "apoyo" a EE. UU. antes de la cumbre entre Trump y Xi en Washington

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Taipéi, 24 sep (EFE).- El Gobierno de Taiwán expresó este jueves su agradecimiento a Estados Unidos por el "apoyo" que ha brindado a la isla "en todos los ámbitos", justo en la antesala de la reunión entre los presidentes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, que tendrá lugar hoy en Washington.

En declaraciones recogidas por el periódico local United Daily News, la portavoz del Ejecutivo taiwanés, Michelle Lee, afirmó que Taipéi mantiene una "comunicación estrecha" con Washington y "sigue la situación en tiempo real".

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"El Gobierno ve de forma positiva todo aquello que contribuya a estabilizar la situación regional y a gestionar los riesgos que pueda conllevar la expansión autoritaria, y sigue cooperando con EE. UU. en todos los niveles", apuntó.

La portavoz también recordó que EE. UU. ha reiterado en varias ocasiones su postura de "apoyo firme y claro" a Taiwán, isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y cuya soberanía es reclamada por Pekín, y que ambas partes "continúan profundizando su cooperación y la complementariedad de sus cadenas de suministro".

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"Agradecemos el apoyo que EE. UU. ha brindado a Taiwán en todos los ámbitos durante tanto tiempo", dijo Lee.

Estas declaraciones se produjeron en vísperas de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, en la que está previsto que ambos líderes aborden los principales asuntos de la agenda bilateral, entre ellos la situación de Taiwán.

Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha sembrado dudas sobre el histórico compromiso de Washington con la defensa de la isla, reconoció tras su viaje a Pekín en mayo que Xi le había hablado de Taiwán "toda la noche" y calificó la venta de armas a Taipéi como una "muy buena ficha negociadora" de Estados Unidos frente a China.

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De hecho, la Administración republicana aún no ha aprobado un paquete de armamento valorado en 14.000 millones de dólares que, en caso de materializarse, sería el mayor de la historia para Taiwán.

Preguntado al respecto en rueda de prensa, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró el miércoles que las ventas de armas a Taipéi están condicionadas por las necesidades defensivas del país norteamericano.

"Cualquier venta de armas que hagamos con cualquier país del planeta, y esto también vale para Taiwán, tiene que equilibrarse con lo que nuestros comandantes de combate en todo el mundo nos dicen que son sus necesidades mínimas en caso de un conflicto en su región", aseveró. EFE

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