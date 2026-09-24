Pionyang insiste en que tendrá armas nucleares "para siempre"

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Seúl, 24 sep (EFE).- Las autoridades de Corea del Norte insistieron este jueves en que su país tendrá armas nucleares "para siempre", y calificaron el nuevo llamamiento de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur a la desnuclearización de la península coreana como una "fantasía".

En un comunicado, la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, dijo que Pionyang "mantiene su voluntad de tener armas nucleares para siempre".

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"No importa cómo Estados Unidos y sus aliados cambien sus expresiones y lancen una serie de discursos retóricos, no abandonan la fantasía de la 'desnuclearización' y nunca podrán dejarla de lado", criticó la ministra.

El mensaje llega después de que los responsables de Exteriores de EE.UU., Japón y Corea del Sur mantuvieran este lunes un encuentro en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU, y reafirmaran su compromiso con la desnuclearización norcoreana.

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En su comunicado, Choe aseguró que "no es nuevo" que los tres aliados mencionen el asunto de la desnuclearización en un encuentro trilateral, y dejó claro que el estatus nuclear de Pionyang es "irreversible".

"Es inevitable reorganizar y corregir la estructura geopolítica para centrarla en una República Popular Democrática de Corea (el nombre oficial de Corea del Norte) con armas nucleares", explicó.

El rifirrafe se produce mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, busca reactivar el diálogo con Pionyang, con gestos como la reducción de maniobras militares junto a Corea del Sur.

Corea del Norte, sin embargo, ha restado importancia a los gestos de Trump, que ha dejado clara su intención de mantener un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, este año, y tampoco ha confirmado los contactos que Trump asegura haber sostenido con Kim. EFE

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