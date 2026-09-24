Dos cazas F-18 españoles se activan en el norte de Rumanía ante una alerta por drones

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Constanza (Rumanía), 24 sept (EFE).- Dos cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio se activaron anoche ante una alerta real para monitorear la presencia de drones rusos en la localidad de Chilia Veche, en Ucrania, a pocos kilómetros de la frontera con Rumanía.

La alerta se activó alrededor de las 04.41 horas de anoche, y finalizó pasadas las 5.44 sin que se detectase ninguna incursión en el país, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía en su cuenta de X.

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Los dos cazas españoles que se movilizaron anoche forman parte del destacamento ‘Paznic’ y prestan servicio en la Base 57 Aérea Mihail Kogălniceanu en labores de refuerzo de la policía aérea de la OTAN.

Una pareja de F-18 españoles ya derribó el pasado 16 de agosto un dron que violó el espacio aéreo rumano.

La presencia de estos drones sin identificar, que no llegaron a cruzar la frontera, obligó a las autoridades rumanas a enviar un mensaje RO-Alert a la población del norte del distrito de Tulcea a las 4:41 hora local de anoche.

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Se trata de la cuarta alerta recibida en esta base militar en lo que va de mes de septiembre, ante las 15 registradas en agosto.

Alrededor de 200 efectivos españoles están desplegados en Rumanía como parte de la misión de la OTAN, así como siete cazas F-18, un avión A400M y un radar. EFE