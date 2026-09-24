Pakistán ataca diez lugares "utilizados para el lanzamiento y almacenamiento" en Afganistán

Pakistan army chief reviews multi-domain warfare preparedness..�Pakistan�s Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces, Field Marshal Syed Asim Munir, visited Bahawalpur Garrison on January 29, where he observed a high-intensity military exercise and reviewed the armed forces� preparedness for multi-domain warfare, the military said.�..by ispr

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El Gobierno de Pakistán ha anunciado este jueves que sus Fuerzas Armadas han llevado a cabo ataques aéreos contra diez emplazamientos en Afganistán "utilizados para el lanzamiento y almacenamiento" de drones, en réplica a los ocho drones lanzados desde territorio afgano en la víspera.

"Pakistán ha llevado a cabo ataques aéreos y con drones de precisión contra diez emplazamientos en Afganistán utilizados para el lanzamiento y almacenamiento de dichos aparatos", ha anunciado en redes el ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar.

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El ministro ha descrito las operaciones como "deliberadas, precisas, calibradas y proporcionadas, limitándose estrictamente a objetivos militares identificados y directamente vinculados a los intentos de ataque contra Pakistán".

Asimismo, las ha justificado en el "derecho soberano" de Islamabad "a la legítima defensa" tras el lanzamiento de ocho drones desde territorio afgano en la víspera, una "intrusión" que ha tachado de "deliberada e ilegal".

"Constituye una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Pakistán, así como un acto de agresión grave e inaceptable", ha espetado, manifestando que Islamabad condena estos actos "en los términos más enérgicos".

Pese a ello, ha alegado que "los sistemas de defensa aérea de Pakistán detectaron, rastrearon y neutralizaron todas las plataformas intrusas antes de que pudieran alcanzar sus objetivos previstos, frustrando así por completo el intento de ataque".

"Pakistán no aceptará ni tolerará ataques lanzados desde territorio afgano, ya sea por grupos terroristas o por el propio régimen talibán afgano", ha espetado Tarar, que ha advertido de la "respuesta inmediata y contundente" que recibirá cada "violación de la soberanía" paquistaní.

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Asimismo, ha instado al régimen talibán a "cesar de inmediato toda actividad hostil contra Pakistán y a cumplir sus obligaciones internacionales", al tiempo que ha manifestado que el Ejecutivo paquistaní "no busca una escalada del conflicto y mantiene su compromiso con la paz regional, el diálogo y una interacción constructiva".

Con todo, "este compromiso no debe confundirse con debilidad ni con una tolerancia ilimitada ante acciones hostiles", ha anotado.

La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Estas tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP.

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