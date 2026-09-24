40 fotos: la embajada de Arabia Saudita celebró el Día del Reino con una recepción oficial

El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, destacó la profundidad y solidez de las relaciones con Argentina, establecidas en 1946 y que este año celebran su 80.º aniversario. Además, puso de relieve los lazos de amistad y respeto mutuo que unen a ambos países, así como su voluntad compartida de continuar desarrollando y fortaleciendo sus relaciones en los distintos ámbitos, en beneficio de los intereses de esas naciones y sus pueblos
24 Sep, 2026 02:37 a. m. EST
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El ex presidente, Mauricio Macri
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y el embajador Hatem Ghormulla G. Alghamdi
El Nuncio Apostólico en la Argentina, Monseñor Michael Wallace Banach
Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires
Haneen Alkenany, esposa del embajador de Arabia Saudita
El evento incluyó un espacio dedicado a obras artísticas realizadas por la esposa del embajador, Haneen Alkenany, destinado a dar a conocer diferentes aspectos del auténtico patrimonio cultural y artístico saudita
Mauricio Macri y Martín Menem junto al embajador de Arabia Saudita
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare
El embajador de Qatar, Battal Al Dosari
El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, y el embajador de Marruecos, Fares Yassir
Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa
El embajador de Japón, Hoshino Yoshitaka
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
Yasser Mahmoud Abed, embajador de Egipto, junto al embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi; y su esposa, Haneen Alkenany
El embajador de Kuwait, Abdulaziz Mohammad Albisher, y Mauricio Macri
El vicepresidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, Roberto Elissalde
El embajador de Argelia, Lotfi Sebouai (derecha)
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño
El embajador de la Liga de losEstados Árabes, Hesham Hassan Ahmed Abdel Wahab
José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, y Juan Pablo Maglier
Jorge Argüello, ex embajador argentino ante los Estados Unidos y la ONU
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
Mauritz Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos en Argentina, y el relacionista diplomático, Ariel Blufstein
La embajadora de Irlanda, Olive Hempenstall, y José María Videla Saenz
Fulvio Pompeo, Mauricio Macri y Martín Menem junto al embajador de Arabia Saudita. La celebración concluyó con un intercambio de felicitaciones con motivo de esta fecha nacional y con la reafirmación del compromiso de continuar trabajando conjuntamente para fortalecer los lazos de amistad y cooperación, abriendo nuevos horizontes en las relaciones entre el Reino de Arabia Saudita y la República Argentina
Joaquín de Arístegui Laborde, embajador de España
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, junto con su esposa Zoia
Stewart Ross Wheeler, embajador de Canadá, junto a Juan Pablo y Christian Orellana (Club Diplomático)
Ariel Blufstein y el encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto
El saludo entre Mauricio Macri y el embajador de Qatar, Battal Al Dosari
El rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y presidente de la Fundación Foro del Sur, Aníbal Jozami
Norberto Frigerio (La Nación)
Mauricio Macri y Martín Menem durante la recepción oficial
El Día Nacional conmemora la unificación del Reino bajo el liderazgo del fundador, el Rey Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, y el establecimiento de sólidos cimientos de unidad, estabilidad y desarrollo
Los embajadores de Serbia y Eslovaquia, Veljko Lazić y Milan Zachar
Héctor Espinoza Farfán, embajador de Guatemala
La embajada de Arabia Saudita celebró el Día del Reino con una recepción oficial /// RS Fotos