40 fotos: la embajada de Arabia Saudita celebró el Día del Reino con una recepción oficial

El embajador Hatem Ghormulla G. Alghamdi fue el anfitrión del tradicional festejo al que asistieron destacadas personalidades

Día de Arabia Saudita 2026
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, destacó la profundidad y solidez de las relaciones con Argentina, establecidas en 1946 y que este año celebran su 80.º aniversario. Además, puso de relieve los lazos de amistad y respeto mutuo que unen a ambos países, así como su voluntad compartida de continuar desarrollando y fortaleciendo sus relaciones en los distintos ámbitos, en beneficio de los intereses de esas naciones y sus pueblos
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Día de Arabia Saudita 2026
El ex presidente, Mauricio Macri
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Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y el embajador Hatem Ghormulla G. Alghamdi
Día de Arabia Saudita 2026
El Nuncio Apostólico en la Argentina, Monseñor Michael Wallace Banach
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Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires
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Haneen Alkenany, esposa del embajador de Arabia Saudita
El evento incluyó un espacio dedicado a obras artísticas realizadas por la esposa del embajador, Haneen Alkenany, destinado a dar a conocer diferentes aspectos del auténtico patrimonio cultural y artístico saudita
El evento incluyó un espacio dedicado a obras artísticas realizadas por la esposa del embajador, Haneen Alkenany, destinado a dar a conocer diferentes aspectos del auténtico patrimonio cultural y artístico saudita
Mauricio Macri y Martín Menem junto al embajador de Arabia Saudita
Mauricio Macri y Martín Menem junto al embajador de Arabia Saudita
Día de Arabia Saudita 2026
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare
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El embajador de Qatar, Battal Al Dosari
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El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, y el embajador de Marruecos, Fares Yassir
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Süleyman Ömür Budak, embajador de Turquía
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El embajador de Uruguay, Diego Cánepa
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El embajador de Japón, Hoshino Yoshitaka
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El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
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Yasser Mahmoud Abed, embajador de Egipto, junto al embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi; y su esposa, Haneen Alkenany
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El embajador de Kuwait, Abdulaziz Mohammad Albisher, y Mauricio Macri
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El vicepresidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, Roberto Elissalde
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El embajador de Argelia, Lotfi Sebouai (derecha)
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El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
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Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño
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El embajador de la Liga de losEstados Árabes, Hesham Hassan Ahmed Abdel Wahab
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José María Videla Saenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, y Juan Pablo Maglier
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Jorge Argüello, ex embajador argentino ante los Estados Unidos y la ONU
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El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
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Mauritz Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos en Argentina, y el relacionista diplomático, Ariel Blufstein
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La embajadora de Irlanda, Olive Hempenstall, y José María Videla Saenz
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Fulvio Pompeo, Mauricio Macri y Martín Menem junto al embajador de Arabia Saudita. La celebración concluyó con un intercambio de felicitaciones con motivo de esta fecha nacional y con la reafirmación del compromiso de continuar trabajando conjuntamente para fortalecer los lazos de amistad y cooperación, abriendo nuevos horizontes en las relaciones entre el Reino de Arabia Saudita y la República Argentina
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Joaquín de Arístegui Laborde, embajador de España
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El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, junto con su esposa Zoia
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Stewart Ross Wheeler, embajador de Canadá, junto a Juan Pablo y Christian Orellana (Club Diplomático)
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Ariel Blufstein y el encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto
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El saludo entre Mauricio Macri y el embajador de Qatar, Battal Al Dosari
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El rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y presidente de la Fundación Foro del Sur, Aníbal Jozami
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Norberto Frigerio (La Nación)
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Mauricio Macri y Martín Menem durante la recepción oficial
Día de Arabia Saudita 2026
El Día Nacional conmemora la unificación del Reino bajo el liderazgo del fundador, el Rey Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, y el establecimiento de sólidos cimientos de unidad, estabilidad y desarrollo
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Los embajadores de Serbia y Eslovaquia, Veljko Lazić y Milan Zachar
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Héctor Espinoza Farfán, embajador de Guatemala
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La embajada de Arabia Saudita celebró el Día del Reino con una recepción oficial /// RS Fotos

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