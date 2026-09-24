Institutos económicos alemanes advierten contra giro populista e instan acometer reformas

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Berlín, 24 sep (EFE).- Economistas de los principales institutos económicos alemanes advirtieron este jueves de que Alemania perderá atractivo como centro económico y destino laboral de mano de obra cualificada si las fuerzas populistas entran en los Gobiernos regionales, al tiempo que instó al Ejecutivo central a acometer las reformas anunciadas.

En una rueda de prensa para presentar las proyecciones económicas de otoño para el año en curso, Oliver Holtemöller, del Instituto Leibniz de Investigación Económica de Halle (IWH), recordó que el aumento de votantes de partidos populistas "no es un fenómeno exclusivo de Alemania".

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"Literatura especializada demuestra en tanto ya de forma bastante contundente que, precisamente allí donde las fuerzas populistas están en el Gobierno, el desarrollo económico es más débil que en otras regiones", afirmó, antes de destacar la necesaria apertura al mundo para atraer innovación y atracción de mano de obra cualificada.

"Para las innovaciones es importante tener una mentalidad abierta al mundo. Para resultar atractivos para los trabajadores altamente cualificados, es importante tener una mentalidad abierta al mundo", subrayó.

En este sentido, agregó, una de las características de los partidos populistas, tanto de izquierda como de derecha, es que carecen de esta mentalidad abierta, lo que lleva a un desarrollo económico más débil en esos lugares.

En la misma línea se expresó Geraldine Dany-Knedlik, del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), al advertir de que una política con carácter más populista perjudique el atractivo como destino de las regiones que la practican, en particular, para trabajadores bien cualificados.

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En el caso de Alemania, esto agravaría aún más la escasez de mano de obra, que ya de por si va en aumento por razones demográficas.

Una opción para contrarrestar la disminución de la población activa es tener una mentalidad abierta a la inmigración de trabajadores cualificados, pero de los resultados de las recientes elecciones regionales en Alemania se desprende que "mucha gente no quiere eso".

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"Y si, como sociedad, no se quiere eso, significa que hay que asumir también las consecuencias. Eso se traduce en un menor crecimiento potencial y, por lo tanto, en problemas aún mayores a la hora de financiar el Estado del bienestar", advirtió.

Ahora queda por ver que consecuencias tendrá la creciente incertidumbre política relacionada con las recientes elecciones regionales y las formaciones de Gobierno ahora pendientes en la agenda de reformas en materia de política económica, añadió Holtemöller, quien instó al Ejecutivo del canciller conservador, Friedrich Merz, a acometer las medidas anunciadas.

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En este sentido, Stefan Kooths, del Instituto para la Economía Mundial (IfW), aludió al "principio de constancia" en la política económica, según el cual se establece un rumbo determinado y se mantiene, para que todos los agentes económicos puedan adaptarse a él, especialmente los inversores.

Pero si cada trimestre se anuncian paquetes de reformas, se desglosan y se vuelven a posponer, los inversores adoptan una postura de espera cautelosa al no saber cuáles son las condiciones marco en ese país como lugar de inversión.

"Por lo tanto, la política económica poco clara también tiene su parte de culpa en la evolución globalmente débil de la economía alemana", criticó.

Holtemöller también se refirió a esta "falta de confianza", un factor muy importante, añadió, a la hora de tomar decisiones económicas.

"Me atrevería a decir que el estado de ánimo es peor que la situación real (...) Simplemente hace falta más confianza en que la economía alemana está emprendiendo un rumbo razonable", adujo.

Con una mayor confianza por parte de consumidores y empresas, también aumentará el gasto, afirmó.

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganó los recientes comicios regionales en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Antepomerania, mientras La Izquierda se erigió en fuerza más votada en las elecciones en la ciudad-estado de Berlín. EFE