Noboa trata con Guterres la necesidad de una respuesta internacional contra narcotráfico

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Naciones Unidas/Quito, 23 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este miércoles con el secretario general de la ONU, António Guterres, y abordó la necesidad de una "respuesta internacional coordinada frente a las redes criminales vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas", según informó la Presidencia ecuatoriana en un comunicado.

La reunión tuvo lugar en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Según el comunicado de Presidencia, abordaron también la modernización de la ONU, con el objetivo de contar con una organización más eficiente y capaz de responder a las amenazas actuales.

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Además, Ecuador reafirmó su compromiso con el multilateralismo.

El presidente Noboa mantuvo una reunión también con Michael Bloomberg, fundador de Bloomberg L.P., en el que abordaron los planes de Ecuador para desarrollar sus mercados financieros y atraer inversiones.

Además, durante la jornada de este miércoles, el mandatario también tuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a quien presentó las "oportunidades" que ofrece Ecuador.

Horas antes, Noboa había propuesto ante la ONU un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos, que se refuerce el intercambio de información sobre estos grupos y que la iniciativa ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como una prioridad.

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"Ningún Estado derrota solo un enemigo que no reconoce fronteras. Las armas que llegan a nuestras calles cruzaron varios países, el dinero que financia a las mafias se lava lejos de donde se comete el crimen, las rutas del narcotráfico, de la trata de personas y de la minería ilegal atraviesan continentes. Los criminales ya globalizaron su cooperación", dijo.

El mandatario ecuatoriano, que en 2024 le declaró la "guerra" a una veintena de grupos criminales que operan en el país y los denominó como "terroristas", aseguró que era "inadmisible" que estas bandas "cooperen entre sí con mayor eficacia que los Estados".

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"Esa es la realidad que las Naciones Unidas deben reconocer y asumir", añadió. EFE