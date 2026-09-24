Netanyahu se reunirá en Nueva York con cuatro presidentes latinoamericanos

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Jerusalén, 24 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantendrá este jueves durante su breve visita a Nueva York con ocasión de la Asamblea General de la ONU una serie de reuniones con líderes internacionales, entre ellos los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay y Panamá, según informó su oficina.

Netanyahu se reunirá también con el presidente de Etiopía, el vicepresidente de Colombia y los primeros ministros de Grecia, Eslovenia y Papúa Nueva Guinea, de acuerdo con un comunicado difundido hoy.

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La agenda del mandatario no incluye, sin embargo, una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La oficina de Netanyahu afirmó que "numerosos líderes mundiales" solicitaron mantener reuniones con el primer ministro durante su visita, pero señaló que, debido a una agenda "apretada" y a la necesidad de regresar a Israel antes del inicio de la festividad judía de Sucot (la Fiesta de los Tabernáculos) mañana viernes, solo pudo atender algunas de esas peticiones.

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La confirmación de estos encuentros se produce después de que medios israelíes apuntaran inicialmente que el viaje del primer ministro a Nueva York no incluiría reuniones bilaterales al margen de su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar a las 18.00 GMT de este jueves.

El diario israelí Ynet confirmó durante esta madrugada el despegue del avión presidencial israelí, 'Ala de Sión', con Netanyahu a bordo. Según este medio, aterrizará en un aeropuerto militar de Nueva Jersey, en lugar de hacerlo en el civil de JFK, a unas dos horas de la sede de la ONU en Nueva York,

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El viaje se produce en un momento de fuertes críticas internacionales a la política del Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania ocupada. Netanyahu ha anunciado que aprovechará su intervención ante la ONU para "defender a Israel y a sus soldados" frente a lo que considera acusaciones falsas contra su país.

En un videomensaje difundido por su oficina antes del viaje, el primer ministro adelantó que su discurso incluirá "sorpresas".

Su desplazamiento a Nueva York se produce aproximadamente un mes antes de que Israel celebre unas elecciones parlamentarias en las que Netanyahu aspira a seguir al frente del Ejecutivo, tras 19 años en el Gobierno repartidos en tres períodos.

El último viaje de Netanyahu a Estados Unidos tuvo lugar a finales del mes de julio, cuando visitó Washington para la primera reunión presencial con Trump desde el estallido de la guerra en Irán a finales del pasado febrero. EFE

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