El huracán Polo retoma fuerza y vuelve a categoría 5 frente a costas del Pacífico mexicano

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Ciudad de México, 23 sep (EFE).- El huracán Polo volvió a categoría 5 tras recuperar fuerza frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene en alerta a varios estados del occidente del país, aunque se prevé que el centro del fenómeno continúe en el mar, informó este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 18:40 hora local (02:40 GMT +1), Polo volvió a alcanzar la categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h), rachas de 310 km/h y se desplazaba hacia el noroeste a 9 km/h, según la autoridad meteorológica.

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El centro del ciclón se localizaba sobre el océano Pacífico, a unos 235 kilómetros (km) al sur-sureste de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y a 425 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU. mantienen una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Playa Pérula, en Jalisco.

Las autoridades no prevén que el meteoro toque tierra en las próximas horas, pues su trayectoria prevista mantiene el centro del fenómeno mar adentro.

No obstante, se mantiene el pronóstico de lluvias torrenciales y oleaje elevado de hasta 8 metros de altura en algunos estados, "sin descartar alturas mayores".

El SMN pronostica que en las próximas horas Polo deje lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros) en la costa y el este de Michoacán y Guerrero; intensas (de 75 a 150 mm) en Colima; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en el sur de Jalisco y en el oeste de Oaxaca.

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También se esperan rachas de viento de hasta 90 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero y de hasta 50 km/h en las costas de Jalisco y Oaxaca

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones asociadas al ciclón podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población seguir los avisos del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.

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Los efectos del ciclón han llevado a los gobiernos de Guerrero y Michoacán a mantener la suspensión de clases el jueves 24 de septiembre, medida a la que también se han sumado regiones de Oaxaca y Colima.

Ante posibles afectaciones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó 2.000 trabajadores en siete estados del país: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur.

Al menos seis puertos del Pacífico mexicano, entre ellos Acapulco y Zihuatanejo, mantienen restricciones parciales o totales a la navegación, mientras la Secretaría de Marina mantiene preparados a casi 14.000 agentes navales, 25 buques, 76 embarcaciones y más de 300 vehículos en nueve estados. EFE

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