Argentina y Colombia libran una disputa por el segundo lugar del medallero

Guardar

Santa Fe, 23 sep (EFE).- A falta de tres jornadas para el final de los XXIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la delegación local de Argentina y Colombia libran una disputa minuto a minuto por el segundo lugar del medallero general para escoltar al líder Brasil.

En un día de grandes cosechas tanto para ‘albicelestes’ como para ‘cafeteros’ la cuenta quedó para el anfitrión con 209 total con 54 doradas, 59 plateadas y 96 de bronce contra 144 en general de los colombianos con 52 doradas, 52 plateadas y 40 de bronce.

PUBLICIDAD

Brasil sigue cómodo al frente con 238 medallas (99 oros, 74 platas y 65 bronces), en un miércoles donde sumó 34 metales, 16 de ellos en lo más alto del podio en atletismo, canotaje slalom, karate, remo coastal, taekwondo y tiro con arco.

Argentina, en tanto, para resistir el embate de Colombia sumó 24 preseas con seis de oro en atletismo, madison masculino de ciclismo, la escalada boulder masculina con Alejo Suter, el taekwondo con José Acuña, más el tenis de mesa doble e individual masculino con Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo.

PUBLICIDAD

A este panorama hay que sumarle el triunfo de Argentina en el fútbol masculino en semifinales ante Perú por 1-0 y la victoria por la noche del balonmano masculino ante Brasil, en una nueva edición del clásico regional.

Colombia no se quedó atrás. Sumó 18 medallas, entre ellas siete doradas en el último día de ciclismo pista con la prueba del keirin masculino gracias a Cristian Ortega y la femenina de Stefany Cuadrado, más la madison femenina.

La delegación colombiana también llegó a lo más alto del podio en el squash femenino con Lucía Bautista, en el taekwondo por intermedio de Andrea Ramírez y dos veces en el tiro con arco compuesto tanto en masculino como femenino.

PUBLICIDAD

Venezuela se quedó con el oro en el fútbol femenino tras vencer por penaltis 4-2 a Chile luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario.

También consignó en su cuenta tres oros en karate, uno más en taekwondo y otro en el dobles femenino del tenis de mesa para consolidarse en la cuarta posición del medallero con 118 (40-37-41).

Detrás se sitúan Chile (122, 34 oros, 44 de plata y 44 de bronce), Perú (69, 19 de oro, 26 de plata y 24 de bronce), Ecuador (56, 13 de oro, 19 de plata y 24 de bronce), Uruguay (37, 13 de oro, 6 de plata y 18 de bronce), Paraguay (28, 5 de oro, 8 de plata y 15 de bronce) y Panamá (11, 1 de oro, 2 de plata y 8 de bronce).

PUBLICIDAD

Sin metales dorados cierran el medallero Aruba (3 plateadas), Bolivia (4 de bronce), Guyana (2 de bronce) y Curazao (1 de bronce). EFE

(fotos)