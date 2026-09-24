EXIM Bank ofrece millonaria financiación a proyecto para exportar gas licuado de Argentina

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Buenos Aires, 23 sep (EFE).- El estadounidense EXIM Bank propuso este miércoles financiar por hasta 6.000 millones de dólares un proyecto de la petrolera argentina YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG para producir y exportar gas natural licuado (GNL) de Argentina.

Según informó YPF en un comunicado, el denominado proyecto Argentina LNG recibió una propuesta de financiación de largo plazo de hasta 6.000 millones de dólares por parte del Export-Import Bank de los Estados Unidos (EXIM Bank).

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La propuesta contempla financiación destinada a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses para las etapas de desarrollo de infraestructura y producción vinculadas al proyecto.

"Su eventual otorgamiento estará sujeto a la aprobación final del directorio de la entidad", indica el comunicado.

Con una inversión total prevista de 51.000 millones de dólares, el Argentina LNG prevé llevar gas natural de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta (provincia de Neuquén, suroeste argentino) a un puerto del Golfo San Matías, sobre el Atlántico, en la sureña provincia de Río Negro y allí convertirlo en GNL en barcos de licuefacción, para su posterior exportación, en principio, a Europa.

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Vaca Muerta es la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo.

A finales de junio pasado, YPF -controlada por el Estado argentino-, Eni y XRG -subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Company- conformaron una sociedad, llamada UPCO ARLNG, que tiene como principales activos cinco bloques de gas natural en Vaca Muerta con destino a la producción de GNL.

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El proyecto Argentina LNG prevé, en principio, la producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL para 2031, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 10.000 millones de dólares al año.

La producción se hará en dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA.

El plan de inversiones prevé un desembolso total de 51.000 millones de dólares a lo largo de todo el proyecto.

Hasta 2031, año previsto para la puesta en operación de las dos FLNG, se prevé una inversión de 29.000 millones de dólares.

De ese monto, unos 24.000 millones de dólares estarán destinados al desarrollo de infraestructura, incluyendo los complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG.

Otros 5.000 millones de dólares se invertirán en el desarrollo del 'upstream' (extracción) y la perforación de los pozos necesarios para alcanzar el nivel de producción que permitirá abastecer a las dos unidades de licuefacción.

Según YPF, en la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, Argentina LNG generará unos 20.000 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, alcanzando picos de hasta 40.000 trabajadores durante los períodos de mayor actividad, previstos para el tercer año del proyecto.

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En tanto, en la fase de operación y a lo largo de toda su vida útil, el proyecto sostendrá alrededor de 8.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. EFE