República Dominicana inaugura Feria del Libro de Santo Domingo con Panamá como invitado

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Santo Domingo, 23 sep (EFE).- República Dominicana inauguró este miércoles la 28.ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026), que tiene a Panamá como país invitado y en la que se rinde homenaje al poeta y ensayista dominicano José Mármol.

El acto inaugural tuvo lugar en el Teatro Nacional de Santo Domingo, y empezó con una interpretación de la pieza el Lago de Los Cisnes a cargo del ballet nacional de Panamá.

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La Feria contará con espacios dedicados al público infantil y juvenil, al cómic, a la poesía, a los autores dominicanos y a las librerías independientes, como parte de una "amplia programación", indicó en el discurso de inauguración el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

"La lectura nos invita a detenernos, a discernir y contrastar otras miradas. Nos permite acercarnos a las ideas de otros sin renunciar a nuestra propia capacidad de reflexión", destacó el ministro en la ceremonia, a la que también acudieron otros cargos del gobierno dominicano, como la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya.

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En la Feria, que se desarrollará en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, está programada la realización de más de 700 actividades, así como la participación de más de 70 escritores internacionales, 32 editoriales internacionales, 21 nacionales y 44 librerías dominicanas.

Por su parte, la embajadora panameña en Santo Domingo, Yira Elena Ramonet García, destacó la relación entre la República Dominicana y Panamá, y señaló que la delegación de su país incluye más de 30 escritores, quienes "compartirán sus obras, experiencias y voces con el público dominicano".

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"Para Panamá estar aquí como país invitado de honor es un privilegio que recibimos con profunda gratitud y con el compromiso de mostrar a través de nuestra cultura la riqueza de un país que ha hecho del encuentro una parte esencial de su identidad", aseguró.

El escritor homenajeado en esta edición, el poeta dominicano José Mármol, hizo hincapié en que el homenaje reconoce "más allá" de su "modesta trayectoria el talento de toda una generación de artífices de la palabra y el conocimiento que imprimieron un nuevo giro a la escritura y la concepción" de la literatura dominicana a inicios de los años 80 del siglo pasado.

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Asimismo, felicitó al Gobierno dominicano por "apostar" a la "convicción" de que la literatura y el pensamiento son "pilares para el crecimiento del individuo y de su espíritu crítico, para el desarrollo socioeconómico del país, su proyección internacional y para la consolidación de la vida digna en democracia y en libertad".

"Celebremos juntos esta singular fiesta del libro y de la lectura, de la que espero que los estudiantes, niños, maestros, jóvenes y toda la población se adueñen y la disfruten cada día", expresó.

De su lado, la vicepresidenta de la República Dominicana, Peña, alabó la trayectoria de Mármol y señaló que "representa un motivo de mucho orgullo y una fuente de inspiración" para los jóvenes.

"Su obra realmente nos anima a seguir promoviendo la lectura y estimular a quienes desean dedicarse a la escritura", indicó.

La Feria abrirá formalmente sus puertas este jueves a las cinco de la tarde (19:00 GMT), se desarrollará hasta el 4 de octubre, y contará con varios pabellones temáticos, entre ellos uno dedicado a Panamá. EFE